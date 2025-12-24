Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội: Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa được chỉnh trang

Nguyễn Trường
24/12/2025 08:42 GMT+7

Sau khi được đầu tư 290 tỉ đồng để cải tạo cảnh quan, nhiều vị trí trên tuyến đường đi bộ ở hồ Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ bị đục nham nhở, những chỗ đã hoàn thiện bị chiếm dụng để kinh doanh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào tối 23.12, nhiều vị trí ở đường đi bộ ven hồ Đống Đa (P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) bị đục phá nham nhở.

Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 1.

Nền gạch đường đi dạo ven hồ Đống Đa bị cậy lên

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, tại phía đường đi bộ giáp phố Hoàng Cầu, lối lên xuống bị bịt kín bằng tấm biển thông tin về dự án. Vỉa hè tuyến phố này, gạch lát nền hư hỏng chiếm một nửa lối đi. Riêng bên dưới mặt đường đi bộ bị đục nham nhở.

Do mặt đường khuyết gạch lát nền và không có biển cảnh báo nên nhiều người đi tập thể dục qua nơi này đã bước hụt xuống hố.

Tình trạng gạch lát mặt đường đi bộ ven bán đảo bị đục cũng xuất hiện ở phía giáp đường Mai Anh Tuấn.

Trước thực trạng nêu trên, nhiều người cho rằng đây là sự lãng phí khi khu vực vừa được cải tạo, chỉnh trang thì lại bị đào bới. Người dân cũng phản ánh tình trạng hàng quán "xẻ thịt" vỉa hè và đường đi bộ ven hồ để kinh doanh.

Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 2.

Công nhân dùng máy khoan đục nền đường ven hồ vào chiều 23.12

ẢNH: TRAN QUAN

Trao đổi với Thanh Niên sáng 24.12, một lãnh đạo UBND P.Ô Chợ Dừa cho biết, dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa vẫn trong giai đoạn thi công.

Về nguyên nhân gạch lát đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở, vị lãnh đạo này cho biết là do thời gian vừa qua, nước hồ dâng cao do ảnh hưởng của mưa bão, khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng.

"Khi đi kiểm tra công trình và phát hiện nhiều chỗ thi công bị lỗi, có chỗ không đảm bảo chất lượng sau ngập lụt thì phường đã yêu cầu phải cải tạo, sửa chữa lại. Việc cải tạo, sửa chữa lại không làm phát sinh chi phí", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 3.
Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 4.

Khu vực thi công xuất hiện nhiều hố và không được cảnh báo khiến người đi qua bị vấp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hồ Đống Đa có diện tích mặt hồ khoảng 13,3 ha, thuộc P.Ô Chợ Dừa. Phía đông và đông nam hồ là phố Hoàng Cầu; vòng quanh hồ là phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố quanh hồ dài 1.270 m với mặt cắt ngang 6,5 m.

Tháng 7.2024, khu vực này được đầu tư trên 290 tỉ đồng để cải tạo vỉa hè, mở rộng nâng cấp đường dạo, thay thế hệ thống chiếu sáng và bổ sung sân khấu, khán đài... 

Dự án trước đây do UBND Q.Đống Đa làm chủ đầu tư, sau đó giao cho UBND P.Ô Chợ Dừa.

Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 5.

Gạch vỡ, vật liệu được tập kết chiếm hơn nửa lối đi trên vỉa hè phố Hoàng Cầu

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 6.

P.Ô Chợ Dừa cho biết do chất lượng công trình không đảm bảo nên yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, cải tạo lại

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 7.
Đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở khi vừa mặc 'áo mới' 290 tỉ - Ảnh 8.

Đường đi bộ ven hồ và vỉa hè phố Mai Anh Tuấn bị chiếm dụng để kinh doanh 

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


