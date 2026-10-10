Hà Nội gắn biển đường phố mang tên thượng tướng Vũ Lập

Phố Vũ Lập đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 15.7.2026 tại Nghị quyết số 91/2026/NQ-HĐND. Tuyến phố có chiều dài 1.816 m, chiều rộng 21,25 m, trong đó lòng đường rộng 11,25 m và vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Điểm đầu tại ngã ba giao cắt đường Cổ Linh và điểm cuối tại ngã ba giao cắt phố Đàm Quang Trung thuộc tổ dân phố 21, phường Long Biên.

Phố Vũ Lập mang tên thượng tướng Vũ Lập (1924 - 1987) - vị tướng có nhiều công lao trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Ông tên thật là Nông Văn Phách, sinh tại thôn Tiên Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An (nay là phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941. Tháng 12.1944, ông gia nhập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ gắn biển tên phố Vũ Lập tại phường Long Biên (Hà Nội) ẢNH: DIỆU THÚY

Trong cuộc đời mình, thượng tướng Vũ Lập đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Tư lệnh Quân khu Tây Bắc (nay là Quân khu 2), Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Trưởng ban Dân tộc Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 2. Ông được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh (truy tặng sau khi qua đời).

Phát biểu tại lễ gắn biển, ông Vũ Minh Trực, con trai thượng tướng Vũ Lập, chia sẻ: “Nếu ai đã đọc hồi ký Từ nhân dân mà ra của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ thấy nói bố tôi đã nhường cái áo ấm cho một đồng đội trong Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân... Bố tôi rất thương yêu chiến sĩ của mình, anh Minh là thư ký của bố tôi ở Quân khu 2 kể rằng: Bố tôi đã xoa bóp lưng cho anh khi anh bị đau lưng lúc chơi thể thao. Anh Minh đã nói: Đúng là chỉ có thượng tướng 'anh Bộ đội Cụ Hồ' mới làm như thế!”.

Năm 1987, khi đang đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Quân khu 2, trong thời điểm tình hình biên giới phía bắc diễn biến phức tạp, thượng tướng Vũ Lập lâm bệnh nặng và từ trần ngày 17.7.1987, hưởng thọ 63 tuổi.

“Gia đình tôi không quên công lao của ông với đất nước mà cố gắng học tập, làm việc theo gương của ông”, ông Vũ Minh Trực bày tỏ.

Đại diện UBND phường Long Biên cho biết việc đặt tên phố Vũ Lập trên địa bàn phường góp phần đưa tên tuổi của một vị tướng cách mạng vào không gian đô thị hôm nay.

Tên phố không chỉ có ý nghĩa xác định địa chỉ mà còn góp phần lưu giữ những dấu ấn lịch sử, giúp thế hệ trẻ và người dân hiểu thêm về quá trình đấu tranh cách mạng và những đóng góp của các thế hệ đi trước.