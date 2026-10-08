Chi 136 tỉ đền bù cho 12 hộ dân ở Hà Nội, có hộ nhận gần 42 tỉ

Ngày 8.10, một lãnh đạo UBND P.Tương Mai (Hà Nội) cho biết địa phương vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án trục không gian quốc lộ 1A.

Hộ dân ở P.Tương Mai được nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào sáng 7.10 ẢNH: VƯƠNG VÂN

Theo phương án được phê duyệt, trong đợt 1, phường thực hiện chi trả khoảng 439 tỉ đồng cho 34 hộ dân. Trong ngày 7.10, P.Tương Mai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng đối với 12 hộ gia đình, cá nhân với khoảng 136 tỉ đồng. Trong đó, có hộ gia đình nhận gần 42 tỉ đồng.

Đây là những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn phường.

Cùng với việc tổ chức chi trả cho 12 hộ dân đầu tiên, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng P.Tương Mai cũng tiến hành tháo dỡ một số công trình của những hộ gia đình đã hoàn tất các thủ tục liên quan và ký kết biên bản bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Hiện, các xã, phường khác thuộc phạm vi dự án trục không gian quốc lộ 1A cũng đang khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo đó, xã Phú Xuyên đã tổ chức chi trả trên 24 tỉ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng, thu hồi phục vụ dự án.

Tại P.Phương Liệt, 11 hộ gia đình cũng đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng với hơn 132 tỉ đồng...

Trước đó, ngày 19.5, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên, thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai); điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Quy mô mặt cắt ngang dự án là 90 m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 162.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).