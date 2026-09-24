Hà Nội: Hơn 1.700 hiệu trưởng, hiệu phó làm giáo viên

Tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ GD-ĐT với ngành giáo dục Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, sau sắp xếp trường học, thành phố đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở, tương ứng giảm 53,4%.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với ngành giáo dục Hà Nội ẢNH: MOET

Về bố trí đội ngũ, ngành giáo dục Hà Nội sau sắp xếp đã cập nhật, rà soát theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Hiện, trên địa bàn còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Sau sắp xếp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lý sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đối với cán bộ quản lý, sau triển khai sắp xếp giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng giảm 41,6%.

Ngoài bố trí công tác ở các vị trí khác, thành phố cũng đã giải quyết chính sách các trường hợp cán bộ quản lý nghỉ chế độ, theo nguyện vọng cá nhân đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT, cho rằng, việc hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc một nhiệm vụ.

Điều quan trọng hơn là phải có hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác quản lý và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Ông Thưởng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện cho đội ngũ quản lý tiếp tục công tác.

Đối với triển khai dạy, học trong các nhà trường, không để buông lỏng công tác quản lý và không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học, phải có những giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, trong đó có việc cập nhật học bạ số, văn bằng số và triển khai cơ sở dữ liệu.