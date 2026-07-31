Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá 'đất kim cương' 1.379 tỉ đồng

UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 3.300 m2 để xây khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát (P.Ba Đình).

Thửa đất ở số 18 phố Cao Bá Quát ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguyên nhân hủy là do Công ty TNHH Duyên Hà (đơn vị trúng đấu giá khu đất) đã không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Do đó, UBND TP.Hà Nội giao tổ chức trúng đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan, thực hiện quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, hồi cuối năm 2025, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết sẽ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao ở 18 phố Cao Bá Quát.

Thửa đất này rộng hơn 3.300 m2, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Về giá khởi điểm đấu giá và bước giá, công ty cho biết giá khởi điểm của vòng 1 là hơn 200 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá là hơn 679 tỉ đồng.

Giá khởi điểm vòng 2 trở đi bằng giá trả hợp lệ cao nhất tại vòng trước liền kề. Bước giá áp dụng cho tất cả các vòng đấu là 2 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị là hơn 6,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá là 1 triệu đồng và tiền đặt trước là hơn 135 tỉ đồng.

Kết quả đấu giá sau đó thể hiện, Công ty TNHH Duyên Hà đã trả giá 1.379 tỉ đồng và trúng đấu giá quyền sử dụng thửa "đất kim cương" này. Mức giá này cũng cao hơn gấp đôi so với giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả công nhận trúng đấu giá thì công ty này có đơn xin rút, từ chối quyền sử dụng thửa "đất kim cương" này.