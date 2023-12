Hà Nội 'khát' bãi đỗ ô tô: UBND chỉ đạo phản hồi, công an vào cuộc xử lý

K HÔNG ĐỂ VI PHẠM TÁI DIỄN

Ngày 6.12, trung tá Đỗ Ngọc Lộc, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết theo phản ánh của Báo Thanh Niên trên địa bàn quận có 2 khu vực bị "xẻ thịt" lòng đường để trục lợi. Đơn vị đã lập tức chỉ đạo, yêu cầu công an phường vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Điểm giữ xe trái phép dưới lòng đường tại vườn hoa Tây Sơn đã được xử lý T.C.H

Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Trưởng Công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm), cũng cho hay đơn vị đã cử lực lượng xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng lòng đường khu vực vườn hoa Tây Sơn để trông giữ ô tô, thu tiền trái phép. Theo ghi nhận của PV, sáng 5.12 lực lượng chức năng đã cho cẩu 3 ô tô đang đỗ ở "bãi lậu" này. Đối với trường hợp chiếm lòng đường, Công an P.Hàng Trống đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông N.T.A (người địa phương), đề xuất Công an Q.Hoàn Kiếm xử phạt mức 2,5 triệu đồng do người này không có nghề nghiệp ổn định nên tự ý trông xe lén lút, chộp giật; khi thấy công an thì không dám thu tiền.

Còn tại điểm giữ ô tô trái phép gần ngã ba Phùng Hưng - Lê Văn Linh (P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm), trong ngày 5.12, lực lượng Công an P.Hàng Mã đã có mặt để xử lý hành vi vi phạm.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó trưởng Công an P.Hàng Mã, từ thông tin phản ánh và căn cứ kết quả tuần tra, kiểm soát, phát hiện trực tiếp, đơn vị đã xác định nam thanh niên tự ý "xẻ thịt" lòng đường Phùng Hưng để giữ ô tô là B.V.L (32 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội; là nhân viên Công ty cổ phần Đồng Xuân). Căn cứ hành vi của L., Công an P.Hàng Mã đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.

"Đối với khu vực này, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, kiểm soát, không để tình trạng trên tái diễn. Nếu nhân viên của Công ty cổ phần Đồng Xuân tái diễn hành vi vi phạm, công an phường sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện đối với công ty này", thiếu tá Hiếu khẳng định.

Theo trung tá Đỗ Ngọc Lộc, trong năm 2023, Công an Q.Hoàn Kiếm đã xử lý 1.121 trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và xử phạt 3,5 tỉ đồng. Riêng hành vi trông giữ xe trái phép, Công an Q.Hoàn Kiếm đã xử lý 442 trường hợp với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động đề xuất thu hồi giấy phép 5 điểm trông giữ phương tiện thường xuyên xảy ra vi phạm để tránh tái diễn.

Công an P.Hàng Trống dẹp điểm trục lợi từ lòng đường ở vườn hoa Tây Sơn T.C.H

Trao đổi về công tác quản lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn, trung tá Lộc cho rằng công tác xử lý hành vi trông giữ phương tiện trái phép gặp nhiều khó khăn bởi phần lớn người dân ở xung quanh đứng ra "trông tranh thủ" vài chiếc. Khi lực lượng chức năng có mặt, các cá nhân này "bỏ của chạy lấy người". Trong khi đó, lực lượng công an còn mỏng, lại cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nên khi vắng mặt là các cá nhân lại tổ chức trông giữ xe trái phép.

"Q.Hoàn Kiếm có nhiều khu vui chơi, giải trí, du lịch, tuyến phố đi bộ, trong khi cơ sở hạ tầng của địa bàn nhỏ hẹp. Do vậy, không thể tránh được việc cá nhân tự phát trông giữ xe", trung tá Lộc nói.

Trước thực trạng thiếu bãi, điểm trông giữ xe ô tô, Công an Q.Hoàn Kiếm đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc tăng cường cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu của người dân. Ví dụ, tận dụng các tòa nhà to có hầm, các công ty có khu đất rộng có thể đưa vào để giảm tải… Tuy nhiên, quỹ đất của Q.Hoàn Kiếm không còn nhiều nên giải pháp này chưa được triển khai hiệu quả.

"Để chấm dứt tình trạng trông giữ xe trái phép thì cần có đủ cơ sở hạ tầng phục vụ trông giữ phương tiện. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nên đâu đó nảy sinh thực trạng trông giữ xe trái phép", trung tá Lộc thẳng thắn.

Lòng đường Phùng Hưng không còn xe đỗ trái phép khi lực lượng trật tự ra quân xử lý T.C.H

C Ó THỂ XỬ LÝ HÌNH SỰ NẾU ÉP TÀI XẾ TRẢ TIỀN ?

Đối với việc một vài cá nhân có hành vi "xẻ thịt" lòng đường để trông giữ xe trái phép, trung tá Đỗ Ngọc Lộc cho rằng khó xử lý hình sự vì đây là thỏa thuận dân sự giữa người trông xe và tài xế. Ví dụ, có người dân muốn gửi ô tô ở lòng đường và có người xuất hiện nói muốn gửi thì mất vài chục nghìn đồng, đồng ý thì gửi. Nếu người dân đồng ý thì đây là thỏa thuận dân sự, không phải cưỡng đoạt. Nếu trước đó 2 cá nhân này thỏa thuận giá trông xe là 30.000 đồng nhưng khi lấy xe, tài xế bị ép trả 50.000 đồng thì mới có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an P.Hàng Mã ra quân xử lý điểm trông giữ xe trái phép gần ngã ba Phùng Hưng - Lê Văn Linh T.C.H

Theo luật sư (LS) Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng LS Đồng Đội (Đoàn LS TP.Hà Nội), người lấn chiếm lòng đường để trông xe trái phép có thể bị xử lý hành chính từ 2 - 20 triệu đồng tùy thuộc diện tích lòng đường chiếm dụng, quy định tại điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, nếu có căn cứ cho thấy hành vi chiếm lòng, lề đường để trông xe trái phép đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo điều 261 bộ luật Hình sự hiện hành.

Cụ thể, người lấn chiếm lòng đường để trông xe gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác thì có thể đối diện với mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, cao hơn là phạt cải tạo không giam giữ lên đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; cao hơn nữa, người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 10 năm.

Hà Nội "thúc" Sở GTVT phản hồi báo chí Liên quan đến loạt bài Hà Nội "khát" bãi đỗ ô tô của Báo Thanh Niên, ngày 6.12, Văn phòng UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn. Trong văn bản, ông Tuấn cho biết UBND TP.Hà Nội đã nhận được Công văn số 45/TN ngày 15.11 của Báo Thanh Niên về việc cung cấp thông tin thực hiện tuyến bài liên quan đến công tác quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố. Về việc này, ông Tuấn giao Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Sở TT-TT và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho Báo Thanh Niên theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Trước đó, ngày 15.11, để có thông tin khách quan, đa chiều về lý do khiến công tác quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Hà Nội theo Quyết định số 165/2003/QĐ-UB bị "vỡ trận"; đồng thời trả lời một số vấn đề liên quan, Báo Thanh Niên đã gửi công văn đề nghị UBND TP.Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, sau 2 tuần, Báo Thanh Niên vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ UBND TP.Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội. Do đó, tại cuộc họp báo do Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức ngày 30.11, Báo Thanh Niên đã đề nghị HĐND thành phố trả lời các câu hỏi liên quan đến thực trạng, trách nhiệm đầu tư, triển khai bãi, điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn.