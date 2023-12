Hà Nội 'khát' bãi đỗ ô tô: Ai chịu trách nhiệm?

Chất vấn UBND TP về quy hoạch bãi, điểm đỗ xe

Mới đây, tại cuộc họp báo do Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức, Thanh Niên đã đề nghị cơ quan chức năng trả lời các câu hỏi liên quan đến thực trạng đầu tư, triển khai bãi, điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn.

Tài xế đỗ ô tô trái phép dưới lòng đường (quanh vườn hoa Tây Sơn, Q.Hoàn Kiếm) cũng bị thu 30.000 đồng/lượt NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, sau 20 năm ban hành Quyết định số 165/2003/QĐ-UB thì thực tế cho thấy việc quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng đã bị "vỡ trận". Việc "khát" bãi đỗ ô tô gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị khi tại nhiều tuyến phố có vỉa hè, lòng đường bị trưng dụng làm bãi, điểm đỗ xe. Đồng thời cũng là cơ hội để nhiều cá nhân trục lợi, tổ chức trông giữ xe trái phép. Đề nghị HĐND TP.Hà Nội cho biết để xảy ra thực trạng này thì trách nhiệm thuộc về ai?

Ngoài ra, tháng 3.2022, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để quyết định này không đi theo "vết xe đổ" của Quyết định số 165/2003/QĐ-UB thì HĐND TP có thực hiện giám sát chuyên đề về nội dung này không?

Đồng tình với vấn đề được Thanh Niên nêu ra, ông Đàm Văn Huân cho hay việc quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn là vấn đề rất quan trọng với Hà Nội, một đô thị đặc biệt với dân số đang sinh sống khoảng 10 triệu người. Dù TP rất quan tâm, cải tạo hạ tầng nhưng so với quy hoạch vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Do đó, sức ép về giao thông nói chung và giao thông tĩnh nói riêng là rất lớn.

Theo ông Huân, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.Hà Nội cũng đang làm việc về nội dung giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội theo Quyết định số 56 ngày 10.10.2023.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội nhấn mạnh lĩnh vực bến, bãi đỗ xe không chỉ giải quyết vấn đề về giao thông tĩnh mà còn là bộ mặt của đô thị. Việc chậm triển khai làm ảnh hưởng toàn bộ đến quá trình giao thông cũng như phát triển kinh tế - xã hội, sinh sống của nhân dân.

HĐND - UBND TP đã thực hiện đầy đủ các quy định và cũng có nhiều giải pháp. Đồng thời vận dụng các quy định để thực hiện cơ chế để quy hoạch, đầu tư, khai thác các điểm, bãi đỗ xe… "Tuy nhiên, bất cập vẫn còn do nguồn vốn đầu tư hạn chế. Chính sách cũng bất cập nên chưa thu hút được nguồn vốn xã hội tham gia vào đầu tư bến, bãi đỗ xe (bãi ngầm, bãi mặt đất, bãi cao tầng). Và đặc biệt các vấn đề liên quan đến cơ chế, giá cả trông giữ xe và cách quản lý cũng còn bất cập", ông Huân chia sẻ.

Bãi giữ ô tô “lậu” ở đường Đặng Tiến Đông (Q.Đống Đa), chứa hàng trăm chiếc, với giá 2,2 triệu đồng/xe/tháng NGUYỄN TRƯỜNG

Nói về trách nhiệm khi để quy hoạch điểm, bãi đỗ xe bị "vỡ trận", ông Huân cho rằng tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND TP.Hà Nội dự kiến chất vấn về nội dung này. Khi đó trách nhiệm thế nào sẽ rõ ràng hơn, thể hiện rõ tại phiên chất vấn. "Sẽ chất vấn các cơ quan có trách nhiệm trong lĩnh vực giao thông đô thị, trong đó có bến bãi đỗ xe. Sẽ làm rõ vấn đề này tại phiên họp HĐND TP", ông Huân khẳng định.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh văn phòng HĐND TP.Hà Nội, thông tin dự kiến chất vấn tại kỳ họp lần thứ 14, diễn ra từ ngày 5 - 8.12, HĐND TP sẽ chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn TP, trong đó có vấn đề về quy hoạch điểm, bãi đỗ xe.

Phải gắn trách nhiệm đầu tư, quản lý cho TP

Liên quan công tác quy hoạch các bến, bãi, điểm đỗ xe công cộng ở Hà Nội, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội, nhìn nhận việc quy hoạch giao thông vận tải theo quyết định được Thủ tướng phê duyệt, trong đó có bến, bãi đỗ xe chưa được Hà Nội thực hiện đồng bộ.

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng nguyên nhân đầu tiên phải kể đến tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông ở Hà Nội rất lớn, vượt quá định hướng nêu trong quy hoạch. Cụ thể, tốc độ gia tăng của các phương tiện giao thông trên địa bàn ở mức 12% và Hà Nội chưa quản lý được sự gia tăng này nên trước kia đã thiếu bến, bãi đỗ xe thì bây giờ lại càng thiếu thêm. Ngoài ra, trong quá trình phát triển đô thị, dân số cũng gia tăng quá mức quy định, nhưng cũng thiếu cơ chế quản lý.

Thiếu bãi đỗ theo quy hoạch nên cư dân khu đô thị Định Công (Q.Hoàng Mai) đỗ ô tô tràn lan trên vỉa hè NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Nghiêm, TP cần rút ra bài học trong quá khứ. Do đó, bên cạnh việc quản lý chặt chẽ dân số, phương tiện cơ giới thì Hà Nội phải xã hội hóa nguồn lực phát triển. Để xã hội hóa thì cần ban hành các chính sách ưu tiên, huy động mọi nguồn lực tham gia. Điều này đòi hỏi Hà Nội và nhất là HĐND TP phải cụ thể hóa chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển bến, bãi, điểm đỗ xe.

"Chúng ta cần phải có cơ chế đột phá, như: giảm tiền thuế sử dụng đất hay công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức. Tiền thuế phải có chính sách, cơ chế ưu đãi. Khi đầu tư bến, bãi, điểm đỗ nếu có gắn với dịch vụ đi kèm thì phải hạn chế tỷ lệ, diện tích dành cho dịch vụ ở mức nhất định kẻo chức năng đỗ xe "biến tướng" thành cung cấp dịch vụ", ông Nghiêm lưu ý.

Gầm cầu đường vành đai 2 trên cao (đoạn đi qua Q.Cầu Giấy) được tận dụng làm bãi đỗ ô tô NGUYỄN TRƯỜNG

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan chức năng khi triển khai quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND. "Trong đột phá phát triển sắp tới của thủ đô Hà Nội có định hướng phải nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý, nhưng trên cơ sở phân công, phân cấp hợp lý. Do đó, nếu phân cấp cho quận, huyện thì phải gắn với trách nhiệm thực hiện, triển khai theo quy hoạch cho quận, huyện. Đồng thời, đầu mối chịu trách nhiệm vẫn phải là TP", ông Nghiêm góp ý.

Trong khi đó, lý giải về thực trạng "rùa bò" khi triển khai đầu tư bến bãi, điểm đỗ xe công cộng, TS Nguyễn Xuân Thủy (chuyên gia giao thông) cho rằng việc này một phần do cơ quan chức năng có "ý đồ". Thực tế đã cho thấy nhiều trường hợp quy hoạch ô đất làm bãi xe rồi biến thành nhà cao tầng. "Cơ quan chức năng ban hành quy hoạch thì chính họ là người phải thực hiện theo quy hoạch. Nên việc có thể thực hiện được quy hoạch hay không là do họ chứ đâu phải do người dân. Từ trước đến giờ, Hà Nội chưa có bãi đỗ ô tô nào đàng hoàng với sức chứa từ 500 - 1.000 chiếc", TS Thủy nói.