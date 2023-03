Sẽ sửa đổi hoặc thay thế quy định về giá trông giữ xe ở Lâm Đồng

Ngày 18.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của UBND TP.Đà Lạt về kết quả rà soát trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng làm bãi giữ xe và tình hình hoạt động trên địa bàn P.1 và P.10.

Nhiều bãi giữ xe ở Đà Lạt trúng thầu giá khủng GIA BÌNH

Đồng thời, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Lâm Đồng; hoàn thành trước ngày 30.4.

Trước đó, ngày 3.3, UBND TP.Đà Lạt đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn và nhận định đúng sai của bà Bạch Thị Thùy Trang (ngụ P.4), người trúng thầu nhiều bãi giữ xe với giá "khủng" có đề nghị chỉ rõ sai chỗ nào khi quy định 1 lượt giữ xe là 30 phút so với quy định và có quy định thu theo lượt (đồng/chiếc/lượt) đối với ban ngày, ban đêm. Đồng thời hướng dẫn cụ thể ban ngày, ban đêm là từ mấy giờ đến mấy giờ; nếu tính giá thu theo lượt thì nên quy định cụ thể 1 lượt (xe vào và xe ra khỏi bãi giữ xe) mấy tiếng để tránh trường hợp thiếu vị trí và 1 vị trí bị chiếm chỗ quá lâu.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó khi UBND TP.Đà Lạt công bố giá trúng đấu giá 11 bãi giữ xe trên địa bàn P.1 và P.10 khiến dư luận cảm thấy "choáng" vì quá cao so với giá khởi điểm. Đoàn kiểm tra của TP.Đà Lạt cũng đã kiểm các bãi giữ xe do bà Bạch Thị Thùy Trang đã trúng đấu giá (do có phản ánh về giá dịch vụ giữ xe) và ghi nhận bà Trang tự quy định thời gian 30 phút/lượt và thu giá theo thời gian 30 phút/lượt giữ xe là không đúng theo quy định tại Quyết định 64/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bãi giữ xe bên cạnh cầu thang xuống chợ Đà Lạt GIA BÌNH

Bà Trang cũng nêu lý do Quyết định 64/2016 không có mục nào quy định thời gian trông, giữ xe là bao nhiêu phút/lượt. Mặt khác, giá trúng thầu các bãi giữ xe là quá cao, có nhiều khách giữ xe quá lâu mà diện tích bãi giữ xe lại nhỏ nên việc thu giá giữ xe không quy định về mặt thời gian sẽ không đảm bảo chi phí thực hiện.

Đến nay cũng đã có 2 người trúng đấu giá 2 bãi giữ xe ở địa bàn P.1 xin hủy kết quả đấu giá, trả lại bãi giữ xe vì cảm thấy không chịu nổi chi phí thuê mặt bằng và các chi phí phát sinh khác nếu hoạt động.