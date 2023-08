Hà Nội khen thưởng công an truy bắt nhanh chóng nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi

Chiều 15.8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.



Một chiến sĩ công an bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng Nguyễn Đức Trung CACC

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an TP.Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn P.Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội).

4 tập thể được tặng bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (đều thuộc Công an TP.Hà Nội) và Công an Q.Long Biên.

5 cá nhân được khen thưởng, gồm: thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội); thượng úy Trịnh Tuấn Phong, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội); thiếu tá Đoàn Bá Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Long Biên; trung úy Nguyễn Thành Long, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Long Biên.

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Người cha kể hành trình cứu con bị bắt cóc

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 14.8, đối tượng Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã bắt cóc cháu N.T.C. (7 tuổi) khi nạn nhân đang đạp xe ở khu đô thị trên địa bàn P.Việt Hưng.

Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội để họp, chỉ đạo giải cứu cháu bé nhanh nhất và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau gần 10 giờ truy xét, khoảng 5 giờ ngày 15.8, Công an TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công bé trai 7 tuổi tại địa phận tỉnh Hà Nam, đưa về bàn giao lại cho gia đình ngay sáng cùng ngày. Bước đầu, Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.