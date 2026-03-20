Kinh tế

Hà Nội khởi công 3 đoạn tuyến, khép kín đường Vành đai 2,5

Nguyễn Trường
20/03/2026 10:28 GMT+7

Hà Nội đã khởi công xây dựng 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài hơn 2,2 km, nhằm khép kín đường Vành đai 2,5, giúp tạo động lực cho việc phát triển của thành phố.

Sáng 20.3, UBND TP.Hà Nội khởi công dự án đường Vành đai 2,5 (các đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Hà Nội khởi công 3 đoạn tuyến, khép kín đường Vành đai 2,5- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công 3 đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5

Dự án được chia làm 3 đoạn tuyến, với tổng chiều dài 2,26 km. Cụ thể, đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (P.Cầu Giấy) dài khoảng 0,71 km, rộng 50 m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (P.Yên Hòa) dài khoảng 0,6 km, rộng 40 m; đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân) dài khoảng 0,95 km, rộng 40 m.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là một trong những dự án thuộc danh mục dự án các triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố.

Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong góp phần kết nối các trục đường hướng tâm, kết nối các phường từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành đường vành đai trong khu đô thị phía nam sông Hồng để phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực lên các tuyến đường vành đai chính như Vành đai 2, Vành đai 3.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, tuyến đường này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của thành phố. Do vậy, ông yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đường Vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với Vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì).

Đến nay, đường Vành đai 2,5 đã được đưa vào sử dụng 5/13 đoạn, 5/13 đoạn khác đang được đầu tư thực hiện. Riêng 3 đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chưa được nghiên cứu đầu tư.

Tại cuộc họp hồi tháng 12.2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa không chỉ đối với tương lai phát triển của Hà Nội, mà còn đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đời sống, của nhân dân, tránh lãng phí.

Vì vậy, ông yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng thành phố đưa dự án sớm về đích.

Quy hoạch GTVT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai, trong đó có 5 tuyến vành đai chính (gồm: Vành đai 1, 2, 3, 4, 5) và 2 tuyến vành đai hỗ trợ (Vành đai 2,5 và 3,5). Đến nay, nhiều đường vành đai vẫn chưa hình thành đồng bộ theo quy hoạch.

