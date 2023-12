Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường.

Không chỉ riêng người dân mà những loài động vật quý hiếm được nuôi nhốt tại vườn thú Hà Nội (Q.Ba Đình) cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Chuồng voi được che bạt chắn gió NGUYÊN QUANG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, để chống lại giá rét xuống dưới 10 độ C ở thủ đô, những ngày này nhân viên Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để chống rét, giúp đảm bảo sức khỏe cho hơn 700 cá thể động vật hoang dã (trong đó có 250 cá thể động vật quý hiếm) tại đây.

Tại khu vực chăm sóc và trưng bày hà mã, vườn thú đã chuẩn bị 5 bình đun nước nóng với tổng thể tích 400 lít. Hệ thống này sẽ cấp nước ấm cho bể của chuồng hà mã trong suốt mùa đông, giúp 3 cá thể tại đây duy trì tập tính sinh học.

Trong khi đó, chuồng voi được lắp đặt hệ thống sưởi điện trên cao, ở dưới che bạt và đốt sưởi bằng củi. Các chuồng kín nuôi hổ, voi, gấu... đều có máy sưởi dầu, quạt thổi hơi nóng. Ngoài ra, tại khu chăn nuôi những loài động vật móng guốc (hươu, nai, hoẵng, ngựa, dê, cừu...) có không gian rộng, công nhân áp dụng biện pháp đốt củi khô cho các con vật sưởi ấm.

Khói từ việc đốt củi sẽ xua đi sương giá NGUYÊN QUANG

Phương pháp thắp lửa sưởi cho thú chủ yếu để lấy khói xua đi sương giá. Cùng với phương pháp sưởi, vườn thú sẽ tăng cường thức ăn giàu năng lượng như bí đỏ, khoai, cà rốt, cám... để động vật có thêm khả năng chịu rét.

Ông Phạm Đức Quang, bác sĩ thú y tại Vườn thú Hà Nội, cho biết căn cứ vào thời tiết, khi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C, vườn thú sẽ kích hoạt chế độ phòng, chống rét cho tất cả các loài.

Theo ông Quang, thời tiết chuyển rét, thay đổi thất thường là cơ hội để một số bệnh liên quan đến đường hô hấp phát triển. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi và trưng bày, công tác phòng chống rét của cơ sở luôn được chủ động, vì vậy, hầu như các nhóm động vật ít xảy ra bệnh liên quan đến yếu tố thời tiết.

"Động vật tại Vườn thú Hà Nội nuôi dưỡng theo khẩu phần ăn được quy định rõ ràng. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi cũng sẽ có một số thay đổi. Điển hình như loài gấu, chúng tôi sẽ thay đổi theo loại thức ăn chúng thích hơn như từ bí đỏ sang ngô và những thứ mà chúng thích. Về cơ bản, khẩu phần được thay đổi bài bản, cụ thể và vẫn đảm bảo chất lượng đặt ra", ông Quang nói.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất là 9 độ C. Những ngày tới, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 - 11 độ C, riêng vùng núi Bắc bộ phổ biến 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Hệ thống máy sưởi được lắp ở chuồng hổ, chuồng sư tử, chuồng gấu... NGUYÊN QUANG

Con hổ nằm sát máy sưởi NGUYÊN QUANG

Hà mã được ngâm mình dưới nước ấm trong mùa đông để đảm bảo tập tính sinh học NGUYÊN QUANG

Hệ thống bình nước nóng cho bể nước tại khu nuôi hà mã NGUYÊN QUANG

Chuồng voi được lắp đặt hệ thống sưởi điện ở trên cao, ở dưới che bạt và đốt sưởi bằng củi NGUYÊN QUANG

Nhiệt độ được giữ ổn định nên chú voi rất khỏe mạnh NGUYÊN QUANG

Khu vực chuồng hươu sao được đốt củi khô sưởi ấm NGUYÊN QUANG