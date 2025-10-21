Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội lắp 300 màn hình LED dưới gầm cầu cạn

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
21/10/2025 10:41 GMT+7

Hà Nội đang thí điểm cho phép doanh nghiệp lắp 300 màn hình LED dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao để quảng cáo, tuyên truyền. Đổi lại, doanh nghiệp sẽ dọn vệ sinh, chăm sóc hệ thống cây xanh…

Thời gian vừa qua, hầu hết các trụ dưới gầm cầu cạn thuộc tuyến Vành đai 2 trên cao của TP.Hà Nội, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã được lắp khung thép. Riêng các trụ từ ngã tư Tôn Thất Tùng - Trường Chinh đến Ngã Tư Sở được lắp màn hình LED cỡ lớn, thu hút sự quan tâm của người dân.

Hà Nội tận dụng gầm cầu cạn để lắp 300 màn LED quảng cáo, tuyên truyền - Ảnh 1.

Màn hình LED lắp dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao ở Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo phòng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đây là đề án thí điểm đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt. Theo đó, thành phố cho Công ty cổ phần Vinasing Group lắp biển quảng cáo, với 50% thời lượng phục vụ tuyên truyền, 50% còn lại phục vụ cho quảng cáo.

Đổi lại, toàn bộ công tác dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc hệ thống cây xanh… cả trên cao lẫn dưới thấp dọc tuyến Vành đai 2 sẽ do phía công ty thực hiện. "Việc cho doanh. nghiệp quảng cáo để lấy thu bù chi", vị lãnh đạo này giải thích.

Liên quan thông tin trên, đại diện Công ty cổ phần Vinasing Group cho biết, đề án được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, thí điểm chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường và lắp đặt màn hình LED tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo trên đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, phía công ty sẽ lắp 210 màn hình LED tại các trụ cầu dưới gầm cầu cạn, gồm 26 màn hình kích thước 18 m2, 164 màn hình kích thước 12 m2 và 20 màn hình kích thước 3 m2.

Màn hình LED sẽ vận hành từ 6 giờ 30 - 23 giờ 30 hàng ngày. Nội dung là quảng cáo các thương hiệu trong và ngoài nước có nhu cầu quảng cáo. Tùy từng nội dung sẽ được Sở VH-TT Hà Nội cấp phép trước khi phát quảng cáo.

Đại diện Công ty cổ phần Vinasing Group cho biết từ 1.4 đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy tu, duy trì cây xanh cảnh quan ở dải phân cách giữa và đảo giao thông; lắp nhà chờ xe buýt thông minh… theo nội dung đề án, đồng thời lắp đặt màn hình LED.

Chi 2,6 tỉ sửa gầm cầu Vĩnh Tuy bị cháy

Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà, Hà Nội) xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ cần chi khoảng 2,6 tỉ đồng để sửa chữa. 

Sau vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý.

Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn bộ, đất của đường bộ, làm ảnh hưởng an toàn công trình bộ trên địa bàn…


Tin liên quan

Cơ quan nào đã 'xé rào', cấp phép trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội?

Cơ quan nào đã 'xé rào', cấp phép trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội?

Nhiều bãi trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội được xác định do cơ quan chức năng cấp phép, dù từ năm 2023, Bộ GTVT cũ (nay là Bộ Xây dựng) đã bác bỏ đề xuất của UBND TP.Hà Nội về việc tiếp tục được tổ chức trông giữ xe dưới các gầm cầu.

Khám phá thêm chủ đề

gầm cầu hà nội tận dụng Quảng cáo Vinasing Group tuyên truyền chính trị vành đai 2 trên cao gầm cầu cạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận