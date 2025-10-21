Hà Nội lắp 300 màn hình LED dưới gầm cầu cạn

Thời gian vừa qua, hầu hết các trụ dưới gầm cầu cạn thuộc tuyến Vành đai 2 trên cao của TP.Hà Nội, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã được lắp khung thép. Riêng các trụ từ ngã tư Tôn Thất Tùng - Trường Chinh đến Ngã Tư Sở được lắp màn hình LED cỡ lớn, thu hút sự quan tâm của người dân.

Màn hình LED lắp dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao ở Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo phòng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đây là đề án thí điểm đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt. Theo đó, thành phố cho Công ty cổ phần Vinasing Group lắp biển quảng cáo, với 50% thời lượng phục vụ tuyên truyền, 50% còn lại phục vụ cho quảng cáo.

Đổi lại, toàn bộ công tác dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc hệ thống cây xanh… cả trên cao lẫn dưới thấp dọc tuyến Vành đai 2 sẽ do phía công ty thực hiện. "Việc cho doanh. nghiệp quảng cáo để lấy thu bù chi", vị lãnh đạo này giải thích.

Liên quan thông tin trên, đại diện Công ty cổ phần Vinasing Group cho biết, đề án được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, thí điểm chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường và lắp đặt màn hình LED tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo trên đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, phía công ty sẽ lắp 210 màn hình LED tại các trụ cầu dưới gầm cầu cạn, gồm 26 màn hình kích thước 18 m2, 164 màn hình kích thước 12 m2 và 20 màn hình kích thước 3 m2.

Màn hình LED sẽ vận hành từ 6 giờ 30 - 23 giờ 30 hàng ngày. Nội dung là quảng cáo các thương hiệu trong và ngoài nước có nhu cầu quảng cáo. Tùy từng nội dung sẽ được Sở VH-TT Hà Nội cấp phép trước khi phát quảng cáo.

Đại diện Công ty cổ phần Vinasing Group cho biết từ 1.4 đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy tu, duy trì cây xanh cảnh quan ở dải phân cách giữa và đảo giao thông; lắp nhà chờ xe buýt thông minh… theo nội dung đề án, đồng thời lắp đặt màn hình LED.

Chi 2,6 tỉ sửa gầm cầu Vĩnh Tuy bị cháy Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà, Hà Nội) xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ cần chi khoảng 2,6 tỉ đồng để sửa chữa. Sau vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn bộ, đất của đường bộ, làm ảnh hưởng an toàn công trình bộ trên địa bàn…



