Hà Nội Metro khuyến cáo sau vụ 'biển người' chen chúc đến đêm ở nhà ga

Tối 25.8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, trong ngày 24.8, ngày diễn ra buổi hợp luyện lần thứ 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80), Hà Nội Metro đã vận chuyển an toàn gần 200.000 lượt hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện).

Hàng trăm hành khách đứng đợi đến lượt làm thủ tục qua cửa soát vé ở ga Cát Linh vào lúc 23 giờ 50 ngày 24.8 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, từ 5 giờ 30 - 24 giờ ngày 24.8, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 146.000 lượt hành khách (thiết lập kỷ lục mới về sản lượng). Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) phục vụ trên 50.000 lượt hành khách.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến trong dịp này, Hà Nội Metro đã chủ động tăng tần suất chạy tàu, kéo dài thời gian vận hành, đồng thời tổ chức phân luồng hành khách tại các ga trọng điểm.

Ban lãnh đạo công ty cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, bảo đảm công tác phục vụ được an toàn, thông suốt và văn minh.

Nhằm hướng tới sự an toàn và trải nghiệm tốt nhất của hành khách khi sử dụng tàu điện trong những ngày diễn ra các hoạt động của sự kiện A80, Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách nên mua vé tàu điện cả chiều đi và chiều về trong cùng một lần để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng nhiều lần.

Hành khách cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga (công trình đường sắt trong ga đường sắt để phục vụ hành khách lên, xuống tàu, xếp, dỡ hàng hóa) và lên tàu, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Đối với việc vệ sinh cá nhân, hành khách nên chủ động sử dụng ngay nhà vệ sinh sau khi xuống tàu trước khi ra khỏi nơi soát vé do số lượng nhà vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga còn hạn chế.

Đối với tuyến Nhổn - ga Hà Nội, có các điểm nhà vệ bên trong nhà ga và khu vực vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga (riêng ga Cầu giấy hành khách có thể xem xét điểm vệ sinh trong Trường đại học Giao thông vận tải).

Hà Nội Metro lưu ý thêm, sau khi ra khỏi cổng soát vé, hành khách sẽ không thể quay lại khu vực trong ga.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trước đó, gần 24 giờ ngày 24.8, tại ga Cát Linh, hàng trăm hành khách vẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt làm thủ tục mua vé tàu điện Cát Linh - Hà Đông để về nhà.

Tình trạng này diễn ra nhiều giờ đồng hồ, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ở quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm.

Đặc biệt, tại khu vực kiểm soát vé xuất hiện tình trạng hành khách chen lấn để được di chuyển vào bên trong.

Trước tình trạng nêu trên, nhân viên đã phát thông báo sẽ vận hành tàu điện đến 2 giờ ngày 25.8 để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, thay vì chỉ vận hành đến hết 24 giờ ngày 24.8 như thông báo đã phát đi trước đó.