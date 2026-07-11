Hà Nội mở đợt cao điểm hỗ trợ người nhận lương hưu hoàn thiện giấy ủy quyền

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm liên ngành hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoàn thiện thủ tục ủy quyền nhận chế độ.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân làm ủy quyền nhận lương hưu ẢNH: T.HẰNG

Theo thống kê đến ngày 7.7, Hà Nội còn 9.333 trường hợp chưa bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội. Thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, xác minh và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đối với toàn bộ các trường hợp này, không để việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bị chậm hoặc gián đoạn.

Việc hỗ trợ được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan bảo hiểm xã hội, UBND xã, phường, các điểm lưu động và tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại.

Đợt cao điểm được triển khai từ nay đến hết ngày 25.7 trên phạm vi toàn thành phố, tập trung vào những người có giấy ủy quyền đã hết hiệu lực hoặc có nhu cầu lập mới, bổ sung, thay đổi người được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đối tượng hỗ trợ còn gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại; người không còn thân nhân chăm sóc, không nơi nương tựa, đang được quản lý tại cơ sở nuôi dưỡng tập trung; người không còn cư trú tại địa phương hoặc chưa xác minh được tình trạng hiện tại.

Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người trực tiếp chăm sóc sẽ lập hồ sơ theo hướng dẫn để cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết theo quy định.

Đối với người đang sinh sống tại nơi cư trú, có văn bản ủy quyền còn hiệu lực và không có nhu cầu thay đổi người được ủy quyền, việc chi trả được tiếp tục trên cơ sở giấy tờ hiện có.

Yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin người hưởng lương hưu

Để triển khai kế hoạch, bảo hiểm xã hội Hà Nội phối hợp với Bưu điện TP.Hà Nội lập danh sách các trường hợp chưa bổ sung giấy ủy quyền, gửi UBND xã, phường xác minh và phân loại. Sau đó, danh sách được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và cơ quan bảo hiểm xã hội để xử lý theo thẩm quyền.

Theo kế hoạch, các trường hợp có giấy ủy quyền hết hạn hoặc cần thay đổi người được ủy quyền sẽ được tổ hành chính công xung kích hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi địa phương rà soát. Người dân có thể lựa chọn làm thủ tục tại nơi cư trú hoặc tại các điểm phục vụ hành chính công thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cán bộ liên ngành sẽ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lập văn bản ủy quyền và chứng thực chữ ký theo quy định. Theo UBND TP.Hà Nội, thời gian qua, các tổ hành chính công xung kích đã trực tiếp đến nhà văn hóa, khu dân cư và đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người có sức khỏe yếu hoàn thiện thủ tục. Cách làm này sẽ tiếp tục được duy trì trong đợt cao điểm nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp, các địa phương phải thông tin về đợt cao điểm trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số và những kênh thông tin tại địa bàn để người hưởng, thân nhân chủ động phối hợp.

Việc hỗ trợ được thực hiện cho đến khi có chỉ đạo hoặc quy định mới của cấp có thẩm quyền, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng đối tượng, đúng quy định và không bị gián đoạn.

Trong thời gian triển khai, bảo hiểm xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bưu điện và UBND các xã, phường sẽ cập nhật kết quả hằng ngày, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Thành phố cũng yêu cầu tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin người hưởng, kỷ luật hành chính và trách nhiệm công vụ. Cán bộ tham gia phải nắm vững quy trình, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng và tạo thuận lợi cho người dân.

Sau ngày 25.7, hoạt động rà soát và hỗ trợ không kết thúc. Các cơ quan tiếp tục duy trì hằng tháng việc xác minh, hỗ trợ hoàn thiện văn bản ủy quyền, chứng thực chữ ký và xử lý các trường hợp mới phát sinh.