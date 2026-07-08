Hà Nội hướng dẫn mới về chi trả lương hưu tại nhà

Đây là hướng dẫn mới tại công văn về xây dựng quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại nơi cư trú đối với các trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chứng thực chữ ký vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành.

Người dân tại P.Kim Liên (Hà Nội) làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu ẢNH: T.H

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội được giao ưu tiên hỗ trợ người dân lập văn bản ủy quyền, đồng thời tiếp tục duy trì các tổ xung kích liên ngành để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực chữ ký tại các điểm hỗ trợ ở thôn, tổ dân phố.

Đáng chú ý, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là người có công, người cao tuổi, người yếu thế hoặc có sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong đi lại, các đơn vị sẽ tổ chức hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ngay tại nơi cư trú để thực hiện trả lương hưu tại nhà theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tổng hợp danh sách và giấy ủy quyền, chuyển cho bưu điện để bàn giao cơ quan BHXH cập nhật, quản lý và tổ chức chi trả, giúp người hưởng không phải đi lại nhiều lần.

UBND TP.Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường phối hợp với trung tâm phục vụ hành chính công, cơ quan BHXH và bưu điện rà soát, lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ tại nhà; đồng thời tăng cường tuyên truyền về thời hạn của giấy ủy quyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng số và Zalo để người dân chủ động bổ sung hồ sơ theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội.

Chi trả lương hưu theo từng nhóm người hưởng

Theo công văn, cơ quan BHXH sẽ xem xét tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với các trường hợp được xác minh không còn sinh sống tại địa phương hoặc không thể xác minh tình trạng người hưởng. Việc tạm dừng được thực hiện trên cơ sở danh sách, biên bản xác minh có xác nhận của các đơn vị liên quan và đề nghị của tổ chức dịch vụ chi trả.

Đối với người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc trường hợp hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và không thể lập giấy ủy quyền, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng được nộp đơn đề nghị nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng kèm xác nhận của chính quyền địa phương để cơ quan BHXH xem xét giải quyết.

Trường hợp người hưởng không còn thân nhân chăm sóc, không nơi nương tựa và đang được nuôi dưỡng tập trung nhưng mất khả năng nhận thức, cơ sở nuôi dưỡng có văn bản đề nghị để cơ quan BHXH chuyển tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng về đơn vị đang trực tiếp quản lý, chăm sóc người hưởng.

Đối với những trường hợp vẫn đang sinh sống tại nơi cư trú, giấy ủy quyền cũ còn hiệu lực và không có yêu cầu thay đổi người được ủy quyền, cơ quan BHXH tiếp tục sử dụng văn bản ủy quyền đã được chứng thực để thực hiện chi trả trên cơ sở danh sách do UBND cấp xã xác nhận.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TP.Hà Nội được giao chủ trì, báo cáo Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục chứng thực chữ ký ngoài trụ sở, bao gồm cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể điểm chỉ.

Các xã, phường cũng phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, xác minh tình trạng người hưởng để phân loại, lập danh sách theo từng nhóm, bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng và đúng quy định.

Trước đó, ngày 7.7, Trung tâm Phục vụ hành chính công, BHXH và Bưu điện thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất quy trình phối hợp liên ngành, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và chi trả chế độ cho người dân.

Đặc biệt, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai việc chi trả tại nhà theo quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.