Lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 ở TP.HCM dời ngày vì trùng lễ 30.4

Phan Diệp
Phan Diệp
19/04/2026 05:00 GMT+7

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo, lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 sẽ dời ngày do trùng với kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, cụ thể ngày nào?

Lịch nghỉ lễ 30.4 - ngày thống nhất đất nước và 1.5 - ngày Quốc tế lao động năm 2026 bắt đầu từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5. Theo lịch, công chức, viên chức và người lao động sẽ bắt đầu làm việc lại từ ngày 4.5 (thứ hai).

Do đó, lương hưu, trợ cấp BHXH ở TP.HCM tháng 5 cũng được dời lại vì trùng dịp nghỉ lễ. Cơ quan BHXH TP.HCM thông báo đến người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH như sau:

- Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân:

BHXH TP.HCM thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4.5.2026.

- Đối với hình thức chi trả tiền mặt:

Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11.5.2026 đến ngày 12.5.2026 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13.5.2026 đến hết ngày 25.5.2026 tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/phường, xã.

Người dân đến bưu điện ở TP.HCM nhờ tư vấn về BHXH

ẢNH: PHAN DIỆP

Lưu ý: thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ, thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, BHXH TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, nhận tiền nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3.2026 sẽ được gộp chung một đợt vào tháng 2, cụ thể ngày nào?

