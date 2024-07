Mưa lớn cả ngày khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Quốc lộ 6 ở quận Hà Đông, đường Tố Hữu, Triều Khúc ở quận Thanh Xuân, và Đại lộ Thăng Long ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ngập nước, các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên ngày 23.7.2024, nhiều nơi tại Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hà Nội mưa cả ngày, nhiều tuyến phố 'chìm' trong biển nước

Thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết nhiều nơi tại thủ đô đã ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, có nơi trên 150 mm như Yên Nghĩa, Khu đô thị Văn Phú ở quận Hà Đông, hay phường Yên Sở ở huyện Thanh Trì.

Tại phố Triều Khúc, nhiều đoạn ngập khoảng 25 cm, nước mưa ngập nửa bánh xe khiến nhiều người di chuyển khó khăn. Đây là nơi được người dân gọi vui với cái tên "vịnh Triều Khúc" bởi cứ mưa là ngập.

Tại khu vực Quốc lộ 6 và Đại lộ Thăng Long, nhiều đoạn ngập kéo dài cả trăm mét khiến các phương tiện không thể di chuyển qua. Mặc dù có lực lượng chức năng túc trực và cắm biển hướng dẫn khu vực ngập nặng nhưng một số người dân vẫn vượt qua khu vực ngập dẫn đến chết máy.

Khu vực QL6, đoạn đi qua địa bàn P.Yên Nghĩa ngập kéo dài hàng trăm mét ĐÌNH TRƯỜNG

Biển cảnh báo được dựng để người dân tránh đi vào khu vực ngập sâu ĐÌNH HUY

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 24.7, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn do vẫn chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 2.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, đêm 23 và ngày 24.7, từ Bình Định đến Bình Thuận, giữa Biển Đông và phía bắc của khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 4 mét. Vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông; phía bắc của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo đêm 24 và ngày 25.7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 4 mét; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.