Hà Nội: Mua nhà ở khu đô thị đa mục tiêu sau 3 năm mới được bán

Nội dung nêu trên thể hiện trong Quyết định số 2636/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ban hành về việc phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Phối cảnh một khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong đề án, Hà Nội cho biết sẽ phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ đồng đều tại 8 hướng của thành phố gắn với 9 trục động lực phát triển được xác định tại định hướng Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm; ưu tiên bố trí khu đô thị đa mục tiêu gần các hành lang giao thông chính, các đầu mối giao thông công cộng.

Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm đang triển khai, nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê kết hợp với tỷ lệ hợp lý nhà ở thương mại.

Phát triển khu đô thị gắn với bảo đảm sinh kế bền vững

Đề án nhấn mạnh việc phát triển khu đô thị đa mục tiêu phải gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân theo mô hình "sinh sống - làm việc - hưởng tiện ích tại chỗ". Khuyến khích phát triển hệ sinh thái kinh tế đô thị đa dạng, bao gồm thương mại, dịch vụ, kinh tế số, kinh tế sáng tạo và các mô hình sản xuất sạch.

Đối với việc quản lý, sử dụng nhà ở tại khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội yêu cầu phải đúng mục đích sử dụng theo loại hình nhà ở đã được chấp thuận.

Đặc biệt, đối với loại hình nhà ở thương mại thì được kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở thương mại.

Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án.

Với nhà ở xã hội sẽ được quản lý, bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng đối tượng, điều kiện và trình tự, thủ tục quy định. Sau đó, danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội sẽ được công khai.

Đối với loại hình nhà ở phục vụ tái định cư sẽ được bố trí theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định.

Trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng mà căn hộ tái định cư chưa được bố trí hoặc không có người nhận theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, nhà đầu tư được đề xuất chuyển số căn hộ chưa sử dụng sang nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành 2 - 3 khu đô thị đa mục tiêu vào năm 2030 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hoàn thành 2 - 3 khu đô thị đa mục tiêu vào năm 2030

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng triển khai đồng bộ hạ tầng tham gia đầu tư khu đô thị đa mục tiêu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tuân thủ các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và cơ chế quản lý của đề án.

Lộ trình đề án thể hiện, đến năm 2030, Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành 2 - 3 khu đô thị đa mục tiêu. Sau đó, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đề án, thành phố sẽ quyết định việc tiếp tục triển khai mô hình khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn.

Theo tính toán của Hà Nội, tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 195 - 255 triệu m2 sàn, sau khi đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội (khoảng 18 triệu m2 sàn), nhà ở do người dân tự xây dựng (khoảng 45 triệu m2 sàn) thì cần phát triển khoảng 132 - 192 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu.

Hồi tháng 2 vừa qua, Hà Nội đã khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu. Dự án đầu tiên là Bắc Thăng Long Urban City có quy mô gần 700 ha, nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc H.Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (H.Mê Linh cũ). Vị trí dự án này nằm giữa Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), tiến độ triển khai đến năm 2032.

Dự án thứ hai là khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh của Công ty cổ phần Tập đoàn tương lai sông Hồng. Khu này cách dự án Bắc Thăng Long Urban City khoảng 18 km, với quy mô khoảng 696 ha.