Hà Nội khuyến khích cư dân vùng lõi di sản di dời sang khu đô thị mới

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phê duyệt, thành phố định hướng sẽ phát triển lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản bền vững gắn với chiến lược tái cấu trúc đô thị và mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Hà Nội cho biết sẽ áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ lõi di sản ra các khu đô thị mới ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở, thành phố cho biết, giai đoạn 2026 - 2030 cần đạt tối thiểu 35 m2 sàn/người, phấn đấu đạt 40 m2/người. Ở giai đoạn 2031 - 2035, Hà Nội sẽ nâng nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố tối thiểu đạt 45 m2 sàn/người.

Để đạt mục tiêu này, thành phố đưa ra các nhóm giải pháp chiến lược gồm: tái thiết, tái cấu trúc đô thị; phát triển đô thị mới và nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Cụ thể, Hà Nội sẽ thực hiện tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình tích hợp TOD - CBD (đô thị tích hợp giao thông công cộng, trung tâm thương mại, tài chính). Áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ lõi di sản ra các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ tại vùng ngoại vi (vùng ven, nằm xa trung tâm - PV).

Thành phố cũng sẽ tập trung phát triển các khu đô thị đa mục tiêu dọc theo trục đường sắt đô thị phía ngoài Vành đai 3 theo mô hình "nén" xung quanh các ga đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, Hà Nội định hướng sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng tập trung, quy mô lớn, bảo đảm đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

Trong quy hoạch, Hà Nội cũng nêu ra giải pháp quản lý và phát triển thị trường nhà ở, bất động sản. Theo đó, thành phố sẽ thúc đẩy xu hướng bất động sản thông minh, công trình xanh và tiết kiệm năng lượng gắn với hạ tầng TOD. Xác lập các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản.

Đồng thời, sẽ phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, chú trọng thị trường nhà ở cho thuê để tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân.

Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường và 75 xã. Theo quy hoạch, thành phố định hướng trở thành siêu đô thị bền vững, thông minh và kết nối toàn cầu, phát triển theo cấu trúc "đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo...

Hiện, Hà Nội có khoảng 2.160 chung cư, nhà tập thể cũ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 - 1980. Nhiều năm qua, tiến độ cải tạo chung cư cũ vẫn diễn ra chậm, mới chỉ đạt khoảng 1 - 2% kế hoạch.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri 10 phường ở Hà Nội diễn ra ngày 4.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, nhiều khu chung cư cũ ở Hà Nội giống như "ổ chuột". Nếu thành phố chậm cải tạo thì người dân tiếp tục phải sống trong điều kiện thiếu an toàn, không gian sống chật, hạ tầng quá tải, đồng thời Hà Nội cũng bỏ lỡ cơ hội tái thiết đô thị, tạo thêm không gian công cộng và hạ tầng xã hội.