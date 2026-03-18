Đề xuất bảo tồn vòng ranh giới thành Thăng Long, dời khu dân cư không phù hợp

Hoàng thành Thăng Long có cảnh quan đặc thù

Thuyết minh về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội cho biết việc tạo lập Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh và giàu bản sắc là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đề xuất bảo tồn vòng ranh giới của khu thành Thăng Long, gồm toàn bộ phần đất bao quanh các đường Lý Nam Đế, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đối với khu vực đô thị, thành phố cần phát triển kiến trúc đảm bảo hài hòa với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trình độ khoa học - kỹ thuật và đặc biệt chú trọng tạo bản sắc kiến trúc cho các khu vực nội đô mang tính lịch sử.

Trong đó, khu Hoàng thành Thăng Long (P.Ba Đình, Hà Nội) được xác định là cảnh quan đặc thù nên cần có giải pháp thiết kế đô thị.

Cụ thể, Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội, bảo tồn vòng ranh giới của khu thành Thăng Long (bao gồm toàn bộ phần đất bao quanh các đường Lý Nam Đế, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú) thành trung tâm văn hoá, giáo dục, phục vụ du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam.

Tiếp đó, cần xây dựng nơi đây thành điểm du lịch lịch sử văn hóa trung tâm của thủ đô, kết hợp công nghệ tiên tiến, công nghệ số, công nghệ ánh sáng làm phong phú và đa dạng không gian lịch sử này.

Đặc biệt, thành phố cần di dời khu dân cư, các chức năng đô thị không phù hợp với mục đích bảo tồn ra bên ngoài. Hình thành cảnh quan mở rộng riêng biệt với bảo tồn biệt thự lịch sử và các tòa nhà từ thời thuộc địa.

Hiện trạng đường Trần Phú ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đề xuất vùng bảo vệ nghiêm ngặt rộng 350 ha

Đối với các khu vực xung quanh cần có kiểm soát để không ảnh hưởng đến di tích. Đồng thời, chỉ xây dựng các công trình thấp tầng, không xây dựng các công trình cao tầng làm chắn tầm nhìn hoặc xây các công trình có hình thái kiến trúc gây phá vỡ, lấn át cảnh quan xung quanh khu vực này.

Để bảo tồn và phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long, Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội đề xuất khôi phục không gian Điện Kính Thiên, phục dựng một số công trình theo kiến trúc cổ.

Ngoài ra, cần kết nối trung tâm Hoàng thành Thăng Long với các di tích hoàng cung, hoàng gia và các di sản văn hóa thế giới khác của Việt Nam. Khôi phục các nghi lễ cung đình, văn hoá cung đình như lễ hội đèn Quảng Chiếu, lễ hội đền Đồng Cổ...

Theo phương án phân vùng môi trường, vùng bảo vệ nghiêm ngặt đối với di tích Hoàng thành Thăng Long được đề xuất rộng 350 ha. Ngoài ra, khu vực bảo vệ II của khu di sản Hoàng thành Thăng Long cũng cần thuộc vùng hạn chế phát thải.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích lịch sử và văn hóa quan trọng bậc nhất Việt Nam, nằm tại trung tâm Hà Nội. Được khởi dựng từ thế kỷ XI (thời Lý) và phát triển qua các triều Trần, Lê…

Nơi đây từng là trung tâm chính trị, văn hóa của quốc gia trong nhiều thế kỷ. Năm 2010, UNESCO đã công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới.