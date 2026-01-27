Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị

UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố để xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31.

Hiện trạng phố cổ Hà Nội, nơi được đề xuất tái tái cấu trúc đô thị ẢNH: HỮU THẮNG

Chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang "tái thiết giá trị"

Trong báo cáo, Hà Nội đề xuất điều chỉnh Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, vì 2 quy hoạch này đến nay không còn phù hợp, cần rà soát điều chỉnh để thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia…

Theo đó, về định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, thành phố đề xuất cấu trúc không gian và hạ tầng chiến lược. Đồng thời xác định không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống.

Báo cáo cũng đề xuất các nhiệm vụ đột phá, hướng giải quyết các tồn tại, điểm nghẽn về ngập úng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường…

Trong đó, để giải quyết vấn đề văn minh trật tự đô thị, phát triển đô thị, thành phố đề xuất tái cấu trúc mô hình phát triển thủ đô Hà Nội theo hướng đô thị đa cực - đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, giảm áp lực cho khu vực đô thị lõi.

Việc này nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn (chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị"). Giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng.

Hiện trạng phố Tràng Tiền (P.Hoàn Kiếm), nơi nằm trong khu vực phố cũ có kiến trúc đô thị đặc trưng thời kỳ Pháp thuộc

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội tái cấu trúc đô thị, di dời hơn 860.000 người

Phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong Vành đai 1, Vành đai 2.

Trong đó tái cấu trúc kết hợp bảo tồn, tôn tạo đối với các khu vực, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng có giá trị, bao gồm: khu vực trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình. Khu vực hồ Gươm và phụ cận. Khu phố cổ, phố cũ. Khu vực hồ Tây và vùng phụ cận. Khu vực 2 bên sông Hồng với trục cảnh quan…

Hà Nội cũng đề xuất tái cấu trúc dân cư. Theo đó sẽ thực hiện chủ trương giãn dân để giảm tải áp lực cho nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời một phần được bố trí tái định cư tại chỗ, một phần tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng (ở Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc...). Những nơi này sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích (trường học, bệnh viện, công viên), đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

UBND TP.Hà Nội cho biết, tổng nguồn lực khi thực hiện điều chỉnh tổng thể 2 quy hoạch trong giai đoạn 2026 - 2045 là 64,84 triệu tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2026 - 2035 cần 14,5 triệu tỉ đồng, trong đó 1,97 triệu tỉ đồng được thành phố đầu tư công phát triển hạ tầng, giải quyết vấn đề bức xúc, dân sinh…; 8,8 triệu tỉ đồng (doanh nghiệp tư nhân và dân cư đầu tư) để xây dựng hạ tầng; khu vực đô thị mới; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, KHCN, y tế, giáo dục, văn hóa, tái cấu trúc đô thị…

Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội đề xuất di dời 200.000 người ở sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Ở giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội cần 50,34 triệu tỉ đồng, trong đó 5,05 triệu tỉ đồng được thành phố đầu tư công phát triển hạ tầng, giải quyết vấn đề bức xúc, dân sinh. 31,1 triệu tỉ đồng (doanh nghiệp tư nhân và dân cư đầu tư) để xây dựng hạ tầng; khu vực đô thị mới; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, KHCN, y tế, giáo dục, văn hóa, tái cấu trúc đô thị…

Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội đề xuất di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.

Như vậy, trong giai đoạn 2026 - 2045, thành phố đề xuất di dời hơn 860.000 để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.