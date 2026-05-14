Hà Nội sẽ tái cấu trúc đô thị, quy mô dân số không quá 20 triệu người

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 2512 phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất trên thế giới

Theo quy hoạch, đến năm 2035, thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Tại thủ đô cũng hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía bắc.

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Đến năm 2085 và xa hơn, Hà Nội là một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu, dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng.

Về các mục tiêu cụ thể theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2035, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2035 đạt trên 11%/năm; quy mô GRDP năm 2035 đạt khoảng 200 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD.

Giai đoạn 2036 - 2045, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2036 - 2045 đạt trên 11%/năm; quy mô GRDP năm 2045 đạt khoảng 640 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD. Năm 2045, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 12% trong GRDP của thành phố.

Giai đoạn 2046 - 2065, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm; quy mô GRDP năm 2065 đạt khoảng 1.920 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD. Năm 2065, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 15 - 20% trong GRDP của thành phố. Thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất trên thế giới.

Giai đoạn 2066 - 2085, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 4 - 5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD. Quy mô dân số giữ ổn định, tối đa không quá 20 triệu người; duy trì chất lượng sống hạnh phúc và phát triển con người ở nhóm dẫn đầu toàn cầu.

Tầm nhìn đến 100 năm (sau năm 2085), Hà Nội là thành phố "Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến - Bản sắc", đô thị kết nối toàn cầu đặt nền tảng trên giá trị nghìn năm; hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo, với khả năng tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Ở thời điểm này, thành phố cũng hoàn chỉnh cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp và nền kinh tế không gian.

Giải quyết cơ bản các điểm nghẽn, tái cấu trúc đô thị

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết cơ bản ô nhiễm nguồn nước, không khí và chất thải bằng công nghệ hiện đại, theo hướng tuần hoàn và phối hợp liên vùng.

Thành phố sẽ phục hồi sức sống cho các dòng sông như Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích, Cầu Bây…, đồng thời nghiên cứu xây dựng đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Tích, sông Cà Lồ để quản trị tổng hợp lưu vực.

Cạnh đó, thủ đô sẽ xóa bỏ tình trạng ngập úng bằng hệ thống hồ điều hòa, kết hợp các ao, hồ, sông, kênh, mương và các công trình tiêu thoát, hệ thống bể ngầm trữ nước mưa.

Hà Nội cũng sẽ tách, xử lý nước thải triệt để, tái sử dụng, bổ cập nước tưới tiêu và làm sạch các dòng sông. Đẩy mạnh lộ trình phát triển xanh, "xanh hóa" nội đô, chuyển dịch sang năng lượng sạch và chủ động tham gia thị trường carbon để giảm phát thải bền vững.

Theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài vào năm 2030; phát triển mở rộng các tuyến giao thông dọc sông, giảm tải áp lực trực tiếp cho các trục đường vành đai và hướng tâm, kiến tạo trục động lực kết nối liên vùng, liên tỉnh bền vững.

Thành phố sẽ bổ sung các tuyến kết nối giao thông đường bộ và đường sắt giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đường bộ, các cầu qua sông, hệ thống đường sắt đô thị để mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm tải cho giao thông nội đô, tăng cường hệ thống giao thông liên khu vực liên kết các khu đô thị mới, đô thị cũ, kết hợp cải tạo, tái thiết xây dựng lại các ô phố cũ, khu vực dân cư cũ...

Về tái cấu trúc đô thị, Hà Nội cho biết chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị tập trung vào mô hình đa cực, đa trung tâm với cấu trúc đa tầng, nhằm phân bổ lại dân cư và hạ tầng một cách hợp lý.

Theo quy hoạch, việc tái cấu trúc tập trung vào khu vực nội đô lịch sử với ưu tiên bảo tồn các không gian có giá trị đặc thù như Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình; hồ Gươm và vùng phụ cận; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; phố cổ; phố cũ; hồ Tây và vùng phụ cận; trục sông Hồng...

Đặc biệt, Hà Nội cũng sẽ tái cấu trúc về sử dụng đất và không gian, cảnh quan, ưu tiên các chức năng có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tích hợp chặt chẽ các khu tái thiết với hệ thống giao thông công cộng, không gian ngầm (TOD); phát triển nông thôn hiện đại, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo chất lượng sống hiện đại và trong lành với tiêu chuẩn tiệm cận khu vực đô thị...