Hà Nội muốn trở thành trung tâm BBQ của châu Á

Hà Nội kỳ vọng có IP ẩm thực quốc tế

Hà Nội và Việt Nam sẽ nhận được gì từ Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Firebeat World Festival 2026? Câu hỏi này được chef Don David đặt ra tại buổi họp báo ngày 6.11. Ông là Chủ tịch khu vực châu Á của Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA), đồng thời là đại diện Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs).

Chef Don David muốn Việt Nam trở thành trung tâm BBQ của châu Á ẢNH: BTC

Theo chef Don David, lễ hội là cơ hội đưa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. Các đầu bếp tham gia có thể mang công thức, trải nghiệm và câu chuyện về Hà Nội chia sẻ với cộng đồng người theo dõi trên mạng xã hội. Qua đó, mỗi đầu bếp trở thành một đại sứ quảng bá du lịch ẩm thực. Ông nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là đưa Việt Nam trở thành trung tâm BBQ của châu Á.

Lễ hội diễn ra từ ngày 27 - 29.11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), do VEC tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội và Sở VH-TT-DL Hà Nội, với sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA). Nếu được tổ chức bài bản và duy trì sức hút, sự kiện có thể trở thành một tài sản văn hóa (IP) ẩm thực riêng của Hà Nội, góp phần định vị thành phố trên bản đồ du lịch ẩm thực quốc tế.

Tại họp báo, ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, kỳ vọng lễ hội sẽ phát triển thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên, có bản sắc riêng và sức lan tỏa quốc tế. Theo ông, đây cũng là hướng đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, thúc đẩy kinh tế đêm và tạo thêm động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô.

Năm 2025, Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách, trong đó có trên 7,8 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 134.000 tỉ đồng. Trong đó, ẩm thực là một trong những sức hút đáng kể của điểm đến này.

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, lễ hội còn có trải nghiệm âm nhạc giải trí khác ẢNH: BTC

Kỳ vọng thu hút 150.000 lượt khách

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội thu hút khoảng 150.000 lượt khách. Sự kiện dự kiến quy tụ 30 đầu bếp quốc tế thuộc hai hiệp hội Worldchefs và WBQA, cùng 70 đầu bếp từ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội và các đơn vị tại thủ đô.

Di sản ẩm thực là một thế mạnh của Hà Nội ẢNH: TRINH NGUYỄN

Bà Phạm Thị Hiền, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VEC, cho biết lễ hội có ba khu vực sân khấu lớn, hoạt động từ 10 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Các đầu bếp, nghệ nhân sẽ trình diễn kỹ thuật chế biến, giới thiệu phong cách ẩm thực từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Hà Nội; đồng thời tổ chức các lớp hướng dẫn nấu món ăn bản địa cho người dân và doanh nghiệp.

Một số trải nghiệm được thiết kế gắn với hình ảnh Hà Nội như không gian tái hiện 5 cửa ô, thưởng thức ẩm thực trên toa tàu và dùng bữa trên không trong hai giờ, kết hợp ngắm cảnh khu vực Đông Anh. Các hoạt động này hướng đến việc kết nối ẩm thực với trải nghiệm văn hóa, du lịch thay vì chỉ dừng ở hoạt động ăn uống.

Không gian lễ hội được bố trí tại sân Nam của VEC, rộng hơn 43.000 m², chia thành 5 phân khu, trong đó có 3 phân khu ẩm thực chủ đạo. Hơn 200 thương hiệu dự kiến tham gia giới thiệu các món ăn, thức uống trong nước và quốc tế.

Bốn hoạt động chính gồm Giải vô địch BBQ quốc tế, Lễ hội ẩm thực thế giới, Đại nhạc hội quốc tế và Không gian văn hóa năm châu. Trong đó, Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship) được xác định là điểm nhấn của sự kiện.

Đáng chú ý, chương trình Lửa toàn cầu tập trung vào nghệ thuật nướng quốc tế với hai không gian: Đại tiệc đầu bếp và Đại lộ vị Âu. Tại Đại tiệc đầu bếp, gần 30 đầu bếp quốc tế thuộc WBQA cùng các nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam sẽ trực tiếp chế biến những món nướng đặc trưng như brisket hun khói Texas (Mỹ), picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi. Hoạt động trình diễn và hướng dẫn nấu ăn cũng được tổ chức xen kẽ.

Trong khi đó, Đại lộ vị Âu quy tụ các nhà hàng, thương hiệu ẩm thực châu Âu, giới thiệu những món đặc trưng như bistecca kiểu Ý, porchetta và xúc xích Đức.