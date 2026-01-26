Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ trạm y tế xã

Liên Châu
Liên Châu
26/01/2026 06:48 GMT+7

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, 120 bệnh viện (BV) tại Hà Nội sẽ hỗ trợ các trạm y tế xã, phường để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế chuyên sâu chất lượng ngay tại địa bàn xã, phường nơi sinh sống.

Trong đó, BV Xanh Pôn đã hỗ trợ Trạm y tế P.Phú Thượng, thử nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu; BV Đức Giang hỗ trợ trạm y tế bằng hệ thống công nghệ thông tin khám chữa bệnh từ xa, và sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc, vật tư tiêu hao đến từng trạm y tế.

Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ trạm y tế xã - Ảnh 1.

Các bệnh viện tại Hà Nội tăng cường bác sĩ về trạm y tế xã, phường, thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế

ẢNH: LIÊN CHÂU

"Nguồn nhân lực thủ đô rất dồi dào vì có nhiều BV T.Ư, viện nghiên cứu, các trường ĐH Y cũng như nguồn nhân lực của thành phố. Chúng ta sẽ xây dựng cơ chế để sử dụng nhân lực của các BV, các viện trên địa bàn cùng tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân", ông Diện cho biết. Ngoài ra, để thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm, mở rộng danh mục thuốc ngay tại trạm y tế, cần phải có nguồn nhân lực, Hà Nội đang rà soát để hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại cho nhân lực y tế tuyến xã. Thông qua những chương trình hợp tác với các BV, nhân lực các BV được tăng cường về xã, phường cũng giúp nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Hà Nội sẽ có các hướng dẫn để triển khai nội dung này hoàn thiện hơn, để người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Các BV trên địa bàn thành phố sẽ tích hợp dữ liệu, cập nhật trên hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, để theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời. Ngành y tế và các địa phương cùng rà soát làm sạch dữ liệu và đang kết nối 42 BV của thủ đô để cùng tham gia tích hợp dữ liệu dùng chung này. Mỗi người dân khi đi khám bất kỳ cơ sở nào trên địa bàn thành phố, kết quả đều sẽ được cập nhật trên hồ sơ sức khỏe cá nhân.

