Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ C trước ngày đón mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1.6, Hà Nội ghi nhận xảy ra nắng nóng trên 40 độ C, là địa phương có nhiệt độ cao nhất trong 26 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt.

Dự báo Hà Nội tiếp tục có nắng nóng trên 40 độ C trong ngày 2.6 ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, nhiệt độ đo tại Láng (Q.Đống Đa) cao nhất với 40,4 độ C; các trạm đo khác là Hà Đông và Sơn Tây gần 40 độ C; trạm Ba Vì, Hoài Đức trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 2.6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo tại Hà Nội tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C. Sang ngày 3.6, nắng nóng kết thúc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ khi khu vực này chịu tác động của một rãnh áp thấp gây ra mưa giông diện rộng.

Từ chiều và đêm nay 2.6, dự báo Bắc bộ bắt đầu có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to.

Cũng trong ngày hôm nay, khu vực Trung và Nam Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo nắng nóng gay gắt ở Trung bộ kéo dài đến khoảng ngày 4 - 5.6, sau đó cường bộ giảm bớt nhưng Trung bộ vẫn còn nắng nóng duy trì trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin cảnh báo thời tiết nắng nóng được đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ nắng nóng cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2 - 4 độ C tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.