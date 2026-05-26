Hà Nội nắng nóng kỷ lục hơn 41 độ C, nóng nhất cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 26.5, khu vực miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C, Láng (Hà Nội) 41,1 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,8 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Với mức nhiệt hôm nay, Hà Nội cùng với Nghệ An là hai địa phương đứng đầu về nắng nóng trên cả nước với nhiệt độ cao nhất là 41,1 độ C. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất tại thủ đô ghi nhận từ đầu mùa hè năm nay.

Hà Nội đứng đầu cả nước về nắng nóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 27.5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 28.5 từ Thanh Hóa - Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Người lao động thủ đô gồng mình chống chọi nắng nóng 41 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 29.5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ, ở Trung bộ nắng nóng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.