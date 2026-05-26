Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội nắng nóng kỷ lục hơn 41 độ C, nóng nhất cả nước

Đình Huy
Đình Huy
26/05/2026 21:12 GMT+7

Trong ngày 26.5, Hà Nội cùng với Nghệ An là hai địa phương đứng đầu về nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 41,1 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 26.5, khu vực miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C, Láng (Hà Nội) 41,1 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,8 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Với mức nhiệt hôm nay, Hà Nội cùng với Nghệ An là hai địa phương đứng đầu về nắng nóng trên cả nước với nhiệt độ cao nhất là 41,1 độ C. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất tại thủ đô ghi nhận từ đầu mùa hè năm nay.

Hà Nội nắng nóng kỷ lục hơn 41 độ C, nóng nhất cả nước- Ảnh 1.
Hà Nội nắng nóng kỷ lục hơn 41 độ C, nóng nhất cả nước- Ảnh 2.

Hà Nội đứng đầu cả nước về nắng nóng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 27.5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 28.5 từ Thanh Hóa - Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội nắng nóng kỷ lục hơn 41 độ C, nóng nhất cả nước- Ảnh 3.

Người lao động thủ đô gồng mình chống chọi nắng nóng 41 độ C

ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 29.5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ, ở Trung bộ nắng nóng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin liên quan

Người lao động oằn mình làm việc dưới nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Người lao động oằn mình làm việc dưới nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Giữa nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiều lao động tự do như xe ôm, cửu vạn, công nhân vệ sinh... tại bến xe Mỹ Đình (P.Từ Liêm, Hà Nội) phải liên tục tìm bóng râm để hồi sức sau những phút làm việc ngoài trời.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng hà nội dự báo thời tiết nhiệt độ Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận