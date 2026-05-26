Người lao động oằn mình làm việc dưới nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Hà Nội đang trong những ngày cao điểm của đợt nắng nóng cuối tháng 5. Vì vậy, nhiệt độ mặt đường trong ngày luôn ở mức 50 - 60 độ C. Nhiệt độ cao cộng với độ ẩm thấp và hơi nóng bốc lên từ mặt đường lên khiến người dân ngột ngạt khi di chuyển, đa số đều phải tìm cách chống chọi như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt...

Trời nắng nóng khiến những người lao động ngoài trời thêm vất vả ẢNH: ĐÌNH HUY

Ghi nhận của Thanh Niên tại bến xe Mỹ Đình lúc 13 giờ ngày 26.5, mặt đường cộng với hơi nóng phả ra từ các loại xe khách khiến không khí tại đây giống như một "chảo lửa", nhiệt độ khoảng 50 - 60 độ C. Thế nhưng, hàng chục tài xế, phụ xe, công nhân dọn vệ sinh, cửu vạn... vẫn phải phơi mình giữa trời nắng làm việc để đảm bảo thu nhập.

Đang ngồi nghỉ cạnh thùng hàng khoảng 30 kg, ông Nguyễn Văn Tưởng (55 tuổi, tài xế xe ôm) cho biết, bản thân vừa bê thùng hàng rời khỏi xe khách được 5 phút. Trong quãng đường chỉ khoảng 50 m, ông Tường cảm thấy bản thân kiệt sức bởi sức nóng từ mặt đất bốc lên quá dữ dội.

Ông Tường kiệt sức khi bê thùng hàng nặng giữa nắng nóng ẢNH: ĐÌNH HUY

"Thùng hàng không nặng lắm nhưng nắng nóng làm tôi mất sức nhanh. Tôi phải nhanh chóng tìm bóng râm để nghỉ trước khi đưa hàng ra khỏi bến xe để chuyển cho khách ở Hà Đông", ông Tường nói và cho hay, từ sáng đến trưa đã vận chuyển được 3 chuyến hàng.

Gần 30 năm gắn bó với nghề xe ôm tại bến xe, ông Tường còn làm thêm cả việc bốc xếp, vận chuyển hàng thuê cho khách. Chính vì vậy, làn da của ông đen sạm đi vì sương gió. Với ông, ám ảnh nhất chính là những ngày nắng nóng bởi những ngày này không dám tăng giá để giữ khách quen, trong khi công việc thì vất vả hơn.

Sau khi hồi sức, người đàn ông này tiếp tục công việc của mình ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau khoảng 5 phút, ông Tường lấy sức, vác thùng hàng lên vai, đi thẳng ra khỏi bến. Dù mệt nhưng ông vẫn mỉm cười và nói "vất vả nhưng vẫn phải cố gắng để bám trụ tại Hà Nội".

Cách khu vực ông Tường ngồi nghỉ không xa là hình ảnh của bà Phùng Thị Tiến (65 tuổi, quê xã Mê Linh, Hà Nội) đang rảo bước nhặt rác. Được vài phút làm việc giữa trời nắng, bà lại tranh thủ đi vào khoảng râm, cởi găng tay, đổ nước rồi xoa lên mặt để cái nóng được dịu bớt.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Tiến cho biết đã gắn bó với công việc dọn vệ sinh tại bến xe được 7 năm nay. Mỗi ngày, ca làm việc của bà bắt đầu từ 12 giờ - thời điểm nắng gắt nhất trong ngày đến khoảng 20 giờ. Để bến xe luôn trong tình trạng sạch sẽ, mỗi ca làm việc bà Tiến sẽ đi khoảng 5 vòng để dọn dẹp sao cho đạt yêu cầu.

Bà Tiến té nước lên mặt để chống nóng ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Tiến ước tính nhiệt độ mặt đường giữa trưa có thể lên tới hơn 60 độ C. "Nhiều lúc nóng quá, tôi phải đứng vào bóng râm rồi té nước vào mặt cho tỉnh, hoặc lại lấy kẹo trong túi để ngậm mà làm tiếp", bà Tiến nói.

Bà Tiến tiết lộ, với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng là nguồn thu nhập quý giá để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Ở tuổi của bà, tìm một công việc ổn định là điều không dễ dàng, nên bà luôn trân trọng và yêu thích nghề nghiệp hiện tại.

Hình ảnh những tài xế, cửu vạn dùng mọi cách chống lại nắng nóng để mưu sinh tại bến xe Mỹ Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Không chỉ bà Tiến, ông Tường, g iữa cái nóng bỏng rát của mùa hè Hà Nội, những người lao động ở bến xe Mỹ Đình vẫn âm thầm mưu sinh. Mồ hôi đẫm lưng áo, gương mặt đỏ gay vì nắng, nhưng họ vẫn gắng gượng làm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình và bám trụ nơi thành phố đắt đỏ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay tại Hà Nội cao nhất là 40 độ C. Nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 29.5.