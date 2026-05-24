Đời sống

Hà Nội như 'chảo lửa', người lao động chật vật chống chọi nắng 40 độ C

Đình Huy
24/05/2026 16:10 GMT+7

Hai ngày qua, thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt khiến những người lao động ở ngoài trời như công nhân, tài xế xe ôm, shipper... phải chật vật chống chọi.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trưa 24.5, nhiệt độ mặt đường ở Hà Nội khoảng 50 độ C; bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Đa số người đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt... (Trong ảnh là đường Nguyễn Trãi - hướng đi Tây Sơn) xuất hiện khoảng râm do đường sắt trên cao được người dân đi xe máy tận dụng để tránh nắng)

Độ ẩm thấp cộng với hơi nóng bốc lên từ mặt đường lên khiến người dân ngột ngạt khi di chuyển. Càng khó chịu hơn khi họ di chuyển qua những tuyến đường có công trình giải tỏa

Đây là một trong những ngày nắng nóng nhất tại thủ đô tính từ đầu mùa hè năm nay. Nắng nóng gay gắt khiến những người lao động ngoài trời thêm vất vả

Đang ngồi nghỉ trên vỉa hè đường Lê Văn Thiêm để uống nước giải nhiệt, chị Nguyễn Thị Hằng (quê xã An Khánh, Hà Nội) chia sẻ, hơn 20 năm qua, công việc của chị là bán các chậu cây cảnh trên các tuyến đường Hà Nội. Mỗi ngày chị phải di chuyển khoảng 30 - 40 km để mưu sinh. Theo chị Hằng, những ngày nắng nóng chị phải đi sớm về muộn bởi khách chỉ mua hàng vào những lúc râm mát. Còn khi thời tiết đã nắng gắt thì đường phố sẽ vắng vẻ, không có người mua. "Vất vả lắm, từ sáng đến giờ tôi chưa bán được cái gì. Nắng nóng thế này, ai cũng đặt hàng qua mạng chứ chẳng ai muốn ra đường nhìn ngắm cây cối", chị Hằng nói.

Chị Hằng cho biết thêm, không chỉ đối diện với những khó khăn do nắng nóng, chị còn phải luôn tay, luôn chân di chuyển, không dám dừng chân lâu dưới gốc cây mát vì sợ vi phạm quy định trật tự đô thị. "Nắng nóng thế này ai cũng muốn ở nhà nhưng tôi vẫn còn gánh nặng nuôi 3 con ăn học (1 cháu đại học, 1 cháu cấp 3 và 1 cháu cấp 1) nên vẫn phải rong ruổi trên các tuyến phố để kiếm thêm chi phí", chị nói tiếp.

Giống như chị Hằng, những người lao động ngoài trời trong thời điểm này đang phải oằn mình để chống đỡ, dù mặc áo dài, bịt kín mặt nhưng vẫn chẳng ăn thua. "Ngột ngạt lắm, một buổi trưa phải uống hơn chục chai nước, 10 phút phải nghỉ 1 lần", bà Hoàng Thị Trang (quê Thanh Hóa), người thu gom sắt vụn trên phố Khương Đình chia sẻ. Theo bà Trang, công việc của bà mỗi ngày bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng, bà đi khắp các công trình để mót từng mẩu sắt vụn, nhặt nhạnh từng chai nhựa, bìa cát tông để bán. Hôm nay, bà cùng đồng nghiệp mua sắt vụn ở một ngôi nhà vừa giải tỏa với giá khoảng 700.000 đồng

Ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi với khuôn mặt đẫm mồ hôi, bà Trang nhẩm tính đã lấy hơn hơn 1 tạ sắt, buổi làm việc hôm nay kiếm được 500.000 đồng. "Những ngày bình thường, một ngôi nhà chúng tôi có thể nhặt xong trong 1 buổi sáng nhưng khi nắng nóng thế này thì tiến độ chậm lại rất nhiều", bà Trang nói và cho hay, dù vất vả và mệt mỏi, bà vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Động lực lớn nhất giúp bà kiên trì làm việc dưới nắng cháy da, cháy thịt chính là hai người con đang ăn học

Anh Bạch Thái Sơn, tranh thủ đứng nghỉ dưới bóng râm do thường xuyên giao hàng vào những thời điểm giữa trưa

Nam shipper khác dùng chiếc ô "khổng lồ" để che nắng khi giao hàng

Những người công nhân phải cuốn thêm khăn ướt vào đầu khi di chuyển giữa trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay khoảng 38,8 độ C, nhiệt độ tại cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%

Theo dự báo, nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 27.5

4 địa phương nắng nóng 'ngột ngạt' nhất cả nước

Đến 13 giờ hôm nay 24.5, nắng nóng gay gắt đã xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung, trong đó có 4 địa phương cùng ghi nhận nhiệt độ nắng nóng cao nhất cả nước.

