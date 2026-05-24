Hà Nội như 'chảo lửa', người lao động chật vật chống chọi nắng 40 độ C

Đang ngồi nghỉ trên vỉa hè đường Lê Văn Thiêm để uống nước giải nhiệt, chị Nguyễn Thị Hằng (quê xã An Khánh, Hà Nội) chia sẻ, hơn 20 năm qua, công việc của chị là bán các chậu cây cảnh trên các tuyến đường Hà Nội. Mỗi ngày chị phải di chuyển khoảng 30 - 40 km để mưu sinh. Theo chị Hằng, những ngày nắng nóng chị phải đi sớm về muộn bởi khách chỉ mua hàng vào những lúc râm mát. Còn khi thời tiết đã nắng gắt thì đường phố sẽ vắng vẻ, không có người mua. "Vất vả lắm, từ sáng đến giờ tôi chưa bán được cái gì. Nắng nóng thế này, ai cũng đặt hàng qua mạng chứ chẳng ai muốn ra đường nhìn ngắm cây cối", chị Hằng nói.