Hà Nội: Nhiều gối cầu Vành đai 3 trên cao bị xô lệch, phải chèn thớt gỗ

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), thời gian vừa qua, trên Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) xảy ra tình trạng nhiều gối cầu bị xô lệch.

Nhiều gối cầu Vành đai 3 trên cao bị xô lệch, trượt trên đá kê gối cầu ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, có 3 gối cầu bị trượt hoàn toàn khỏi đá kê (bệ đệm gối cầu - PV); 5 gối cầu bị xô lệch, một phần bị trượt trên đá kê.

Để đảm bảo an toàn công trình, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội (đơn vị quản lý) thực hiện một số giải pháp trước mắt như: kê chèn tạm các tấm gỗ vào các vị trí gối bị trượt khỏi đá kê để giảm lực xung kích tác dụng lên đầu dầm cầu khi xe chạy qua. Tuy nhiên, có 1 gối cầu bị vướng đá kê bao quanh nên không chèn tạm được thớt gỗ vào.

Ngoài 8 gối cầu này, cơ quan chức năng chưa phát hiện bất thường tại các vị trí gối còn lại ở tuyến Vành đai 3 trên cao.

Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng xô lệch gối cầu xuất phát từ đặc tính làm việc của kết cấu dầm bê tông dự ứng lực.

Trong quá trình khai thác, dưới tác động của tải trọng giao thông và biến động nhiệt độ môi trường, dầm cầu có xu hướng co giãn theo thời gian. Bên cạnh đó, tại một số vị trí, bề mặt tiếp xúc giữa gối cầu và bản thép đệm chưa thực sự đồng đều, khiến gối cầu dịch chuyển dần khỏi vị trí thiết kế.

Các chuyên gia cũng nhận định, việc gối cầu bị dịch chuyển do vẫn nằm trong phạm vi đáy dầm nên chưa "gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông". Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài có thể làm giảm diện tích tiếp xúc chịu lực, dẫn tới phân bố tải trọng không đều, ảnh hưởng đến khe co giãn, lan can cầu và tuổi thọ công trình.

Trong trường hợp gối cầu tiếp tục dịch chuyển hoặc trượt hoàn toàn khỏi đáy dầm, nguy cơ hư hỏng kết cấu và mất an toàn khai thác có thể xảy ra.

Để xử lý trước mắt, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội cho phép lập phương án sửa chữa các gối cầu bị xô lệch lớn. Giải pháp dự kiến gồm: kích nâng kết cấu, đưa gối cầu trở lại đúng vị trí thiết kế và lắp đặt bổ sung hệ thống khung chặn chống trượt.

Về lâu dài, cần triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao, đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp chống trượt tương tự như đã áp dụng trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch…

Vành đai 3 trên cao (dài khoảng 65 km) là tuyến đường cao tốc do Hà Nội quản lý, phục vụ kết nối các quận, huyện cũ, như: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đông Anh. Vành đai 3 trên cao được thiết kế 2 làn đôi, 1 làn khẩn cấp mỗi chiều đường.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Vành đai 3 trên cao đang gánh lưu lượng phương tiện gấp 9 lần thiết kế.

Hồi giữa năm 2025, cơ quan chức năng đã từng tiến hành tạm cấm các phương tiện lưu thông theo từng đoạn tuyến để tiến hành thi công, sửa chữa các khe co giãn và bản mặt cầu trên đường Vành đai 3 trên cao.