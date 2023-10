Hà Nội: Nhiều học sinh tiểu học đau bụng sau bữa ăn tại trường

Một phụ huynh Trường tiểu học Thành Công B cho biết, chiều thứ sáu (13.10), sau khi học và có bữa ăn trưa ở trường về, con chị bị đau bụng, nôn mửa và sốt nhẹ. Sau khi chị phản ánh thông tin trên nhóm Zalo của lớp này thì được biết một số cháu khác cũng phải đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn.



Suất ăn trưa 13.10 của học sinh Trường tiểu học Thành Công B PHHS

Một phụ huynh khác có con học lớp 4 của trường này thì cho biết, sau ngày thứ 6 đi học ở trường về, cháu nôn mửa, sốt và phải vào Bệnh viện Nhi T.Ư điều trị.

Một số phụ huynh cho biết, có em có triệu chứng ngay vào tối thứ sáu, một số em đến thứ bảy, chủ nhật mới bị. Ngày thứ hai (16.10), sau khi kiểm tra chéo thông tin từ các nhóm lớp, phụ huynh giật mình khi thấy học sinh nhiều lớp có hiện tượng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và sốt chứ không chỉ một vài trường hợp.

Trao đổi với báo chí ngày 17.10, bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Công B, cho biết nhà trường đã nắm được hiện tượng như trên, đồng thời đã hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh.

Theo bà Thảo, ngày thứ bảy (14.10) nhà trường có tổ chức họp phụ huynh toàn trường đầu năm học nhưng không có ý kiến nào liên quan đến bữa ăn bán trú trưa 13.10.



Cũng theo bà Thảo, đến tối 15.10, nhà trường nhận được phản ánh từ một số giáo viên chủ nhiệm trong lớp có hiện tượng học sinh bị đau bụng. Dù ngày nghỉ, nhà trường cũng nhắc nhở phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh, nếu có gì bất thường phải đưa các em ra viện khám và điều trị.

Bà Thảo cũng khẳng định thông tin học sinh cả trường bị ngộ độc là chưa chính xác. Nhà trường ghi nhận có 10 học sinh vào viện thăm khám. Đến chiều 16.10 chỉ có 1 - 2 học sinh đang được theo dõi tại viện, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Công B cho biết chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố trên có liên quan đến mất an toàn thực phẩm tại bữa ăn bán trú trưa 13.10, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm và cơ quan y tế Q.Ba Đình.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Ba Đình cũng cho biết đã nắm được thông tin sự việc và đang cùng với nhà trường, Trung tâm y tế Q.Ba Đình phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn làm rõ nguyên nhân và sẽ thông tin tới phụ huynh khi có kết quả xác minh.

Tăng cường kiểm tra bếp ăn của nhà trường

Bữa ăn học đường luôn là vấn đề được phụ huynh và dư luận đặc biệt quan tâm. Mới đây, phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa (Q.Hà Đông) cũng lên tiếng bức xúc vì bữa ăn bán trú của các con quá "lèo tèo", vừa không đủ lượng, vừa không đủ chất so với mức giá 32.000 đồng/suất mà phụ huynh phải nộp.



Đầu năm học, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của nhà trường; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.



Các đơn vị, nhà trường không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không bảo đảm đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho học sinh. Khi phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.