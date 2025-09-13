Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hà Nội nhổ bỏ hàng loạt cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/09/2025 09:01 GMT+7

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng nhiều cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, nhổ bỏ những cây trúc bị chết.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết, trước phản ánh về tình trạng nhiều cây trúc "chết đứng" bên hồ Trúc Bạch (P.Ba Đình), Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu trung tâm vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Hà Nội nhổ bỏ hàng loạt cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch- Ảnh 1.

Những cây trúc "chết đứng" ven hồ Trúc Bạch đã được nhổ bỏ

ẢNH: ĐỨC HƯNG

Kết quả kiểm tra thể hiện, hàng cây trúc này nằm trong tiểu cảnh bãi nhãn và vườn trúc bạch 1, 2, 3 thuộc địa bàn Q.Ba Đình cũ. Các cây trúc được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Ba Đình cũ chỉnh trang, trồng trong thảm cỏ ven hồ.

Sau khi hoàn thành, hạng mục này được đưa vào gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa trên địa bàn quận theo phân cấp giai đoạn năm 2025 - 2030. Đơn vị trúng gói thầu này là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Hà Nội nhổ bỏ hàng loạt cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch- Ảnh 2.

Nhiều cây trúc chết khô, thân nứt toác và không có cành, lá

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết thêm, khi vận hành chính quyền 2 cấp, tiểu cảnh bãi nhãn và vườn trúc bạch 1, 2, 3 được bàn giao về trung tâm quản lý.

"Qua kiểm tra, có 65 cây trúc bị chết. Cạnh đó, cơn giông lốc ngày 19.7 đã khiến nhiều cây bị nghiêng, đổ, gãy. Đồng thời, trong những ngày tổ chức hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, người dân cũng xô đẩy, trèo lên hệ thống giá đỡ khiến cây bị nghiêng, đổ… Phía Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đang triển khai thu dọn các cây chết, dựng lại các cây bị nghiêng, đổ", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau gần 2 năm được trồng tại thửa đất bên hồ Trúc Bạch, nhiều cây trúc có dấu hiệu chết khô, thân nứt toác. Cạnh đó, nhiều thân cây cũng không còn giữ được màu xanh ban đầu. Thay vào đó, thân cây ngả sang màu vàng hoặc màu xám.

Tin liên quan

Nhiều cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Nhiều cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Sau gần 2 năm được trồng tại thửa đất bên hồ Trúc Bạch (Hà Nội), rừng trúc đang xuất hiện nhiều cây trúc bị 'chết đứng'.

Khám phá thêm chủ đề

hồ Trúc Bạch Sở Xây dựng Hà Nội công ty cây xanh hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận