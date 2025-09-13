Hà Nội nhổ bỏ hàng loạt cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết, trước phản ánh về tình trạng nhiều cây trúc "chết đứng" bên hồ Trúc Bạch (P.Ba Đình), Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu trung tâm vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Những cây trúc "chết đứng" ven hồ Trúc Bạch đã được nhổ bỏ ẢNH: ĐỨC HƯNG

Kết quả kiểm tra thể hiện, hàng cây trúc này nằm trong tiểu cảnh bãi nhãn và vườn trúc bạch 1, 2, 3 thuộc địa bàn Q.Ba Đình cũ. Các cây trúc được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Ba Đình cũ chỉnh trang, trồng trong thảm cỏ ven hồ.

Sau khi hoàn thành, hạng mục này được đưa vào gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa trên địa bàn quận theo phân cấp giai đoạn năm 2025 - 2030. Đơn vị trúng gói thầu này là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Nhiều cây trúc chết khô, thân nứt toác và không có cành, lá ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết thêm, khi vận hành chính quyền 2 cấp, tiểu cảnh bãi nhãn và vườn trúc bạch 1, 2, 3 được bàn giao về trung tâm quản lý.

"Qua kiểm tra, có 65 cây trúc bị chết. Cạnh đó, cơn giông lốc ngày 19.7 đã khiến nhiều cây bị nghiêng, đổ, gãy. Đồng thời, trong những ngày tổ chức hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, người dân cũng xô đẩy, trèo lên hệ thống giá đỡ khiến cây bị nghiêng, đổ… Phía Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đang triển khai thu dọn các cây chết, dựng lại các cây bị nghiêng, đổ", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau gần 2 năm được trồng tại thửa đất bên hồ Trúc Bạch, nhiều cây trúc có dấu hiệu chết khô, thân nứt toác. Cạnh đó, nhiều thân cây cũng không còn giữ được màu xanh ban đầu. Thay vào đó, thân cây ngả sang màu vàng hoặc màu xám.