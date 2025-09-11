Nhiều cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 11.9, rừng trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch (P.Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện nhiều cây trúc có dấu hiệu chết khô, thân nứt toác.

Nhiều cây trúc "chết đứng", thân cây có màu vàng úa hoặc nâu sẫm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, hồi cuối năm 2023, UBND Q.Ba Đình cũ (nay là P.Ba Đình) đã thực hiện dự án trồng trúc và cải tạo vườn hồ Trúc Bạch, trong đó hơn 7.500 cây trúc được trồng trên thửa đất rộng khoảng 1.000 m2 ven hồ.

Việc trồng trúc ven hồ Trúc Bạch nằm trong chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát huy các giá trị văn hoá, di tích… trên địa bàn. Sau vài tháng trồng cây, rừng trúc ra lá xanh tốt, nhận được đánh giá tích cực từ người dân và du khách.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần 2 năm trồng cây, rừng trúc đã không còn giữ được màu xanh như trước. Sáng 11.9, khi nhận được phản ánh tình trạng nhiều trúc ven hồ Trúc Bạch bị chết khô, bà Phạm Thị Diễm, Chủ tịch UBND P.Ba Đình, cho biết sẽ giao người có trách nhiệm thông tin lại với báo chí về vấn đề này.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận sáng 11.9:

Nhiều cây trúc "đổi màu", không mọc cành lá sau gần 2 năm được trồng ven hồ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thân cây trúc bị nứt toác, ngả màu và không còn cành lá, giống như một chiếc sào ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hàng trúc bên bờ hồ Trúc Bạch ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều cây trúc trơ trụi lá dù đã trồng gần 2 năm ven hồ Trúc Bạch ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thân cây không giữ được màu xanh và không phát triển được tán là dù đã trồng được gần 2 năm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hình ảnh rừng trúc xanh mướt, sinh trưởng tốt được chụp hồi tháng 3.2024 ẢNH: LÊ KHÁNH



