Thời sự

Hà Nội: Ô tô lùi đổ cột bơm xăng gây cháy dữ dội

Nguyễn Trường
21/09/2025 12:02 GMT+7

Trong quá trình lùi xe vào cây xăng trên địa bàn TP.Hà Nội, một xe ô tô đã húc đổ một cột bơm xăng gây cháy dữ dội.

Vụ việc xảy ra vào hơn 16 giờ ngày 20.9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (P.Phú Diễn, Hà Nội). Ở thời điểm này, xe ô tô đang lùi đã xảy ra va chạm với cột bơm xăng phía sau.

Hà Nội: Ô tô lùi đổ cột bơm xăng gây cháy dữ dội- Ảnh 1.

Lửa bùng lên dữ dội sau khi trụ bơm xăng bị ô tô lùi trúng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau cú va trạm, trụ bơm xăng đã đổ xuống, đè về phía một nhân viên bán xăng cùng xe máy đang chờ bơm nhiên liệu. Ngay sau đó, lửa bùng lên bén vào hai xe máy.

Thấy vậy, người nhân viên hốt hoảng vùng vẫy thoát ra ngoài. Các nhân viên tại cửa hàng đã lập tức dùng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Sau sự cố nêu trên, đến sáng 21.9, cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 tiếp tục hoạt động bình thường. Riêng trụ bơm gặp sự cố bị ô tô húc đổ được bọc lại, rào chắn để đảm bảo an toàn.

Công an P.Phú Diễn đang phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội) xác minh, làm rõ vụ việc này.

Tin liên quan

Hà Nội truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan vụ cháy 4 người chết

Hà Nội truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan vụ cháy 4 người chết

Sau khi xảy ra vụ cháy công trình trái phép làm 4 người chết, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

cột bơm xăng Ô tô Cửa hàng xăng dầu cháy hà nội hỏa hoạn
