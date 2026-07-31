Hà Nội phấn đấu trở thành thủ đô xã hội chủ nghĩa vào năm 2035

Ngày 31.7, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã chia sẻ với báo chí về việc triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Thư Lâm và Phúc Thịnh.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ẢNH: NGUYỄN HỢP

Theo ông Lưu, việc lựa chọn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh được cân nhắc trên nhiều tiêu chí như: vị trí địa lý, nền tảng văn hóa, tiềm năng phát triển, chất lượng đội ngũ cán bộ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, đây không phải là đề án dành riêng cho hai địa phương.

Với 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, ông Lưu cho biết toàn bộ 124 xã, phường còn lại của Hà Nội đều có thể nghiên cứu, lựa chọn các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai.

Thành phố kỳ vọng đến thời điểm sơ kết, tổng kết đề án sẽ không chỉ có hai địa phương đạt kết quả mà nhiều xã, phường khác cũng hình thành mô hình xã hội chủ nghĩa theo điều kiện của mình.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho biết, trên cơ sở các chủ trương mới của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí để mô hình ngày càng sát thực tiễn.

Ông Lưu tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự ủng hộ của dư luận xã hội, mô hình thí điểm sẽ từng bước được nhân rộng trên toàn địa bàn thủ đô.

"Và tinh thần của lãnh đạo thành phố cũng như mong mỏi của những người dân là đến thời điểm năm 2035, thủ đô Hà Nội là thủ đô xã hội chủ nghĩa, với mô hình bắt đầu từ xã, phường", ông Lưu nói.

Chia sẻ thêm về 54 tiêu chí của mô hình thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, ông Lưu cho biết có 52 tiêu chí định lượng cụ thể, 2 tiêu chí tổng hợp là "sự hài lòng" và "hạnh phúc".

Trên cơ sở 54 tiêu chí đó, Hà Nội đã giao các sở, ngành nghiên cứu với 18 nhiệm vụ cụ thể để phân tích, đánh giá và bổ sung để các tiêu chí dễ hiểu, dễ thực hiện và người dân có thể kiểm chứng bằng kết quả cụ thể.

Trong quá trình thí điểm, thành phố sẽ thường xuyên đánh giá, rà soát và điều chỉnh nếu cần thiết để các tiêu chí thực sự đi vào thực chất. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chỉ số hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Theo ông Lưu, trong quá trình xây dựng luật Thủ đô, Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng như các chương trình, nghị quyết phát triển của thành phố, Hà Nội đều xác định "hạnh phúc của nhân dân" là đích đến cao nhất của mọi chủ trương, chính sách. Bất cứ việc gì làm cũng hướng tới mục tiêu cuối cùng là vì hạnh phúc của người dân.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2035 trở thành thủ đô xã hội chủ nghĩa ẢNH: TUẤN MINH

Theo "Đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn TP.Hà Nội", thành phố sẽ triển khai thí điểm mô hình này tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm. Đề án nêu rõ, sẽ thí điểm song song, đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một xã theo thẩm quyền.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xây dựng được một mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống.

Đối với 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay trong năm 2026.

Trong sáng 31.7, xã Thư Lâm khởi động xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Theo kế hoạch, việc xây dựng xã xã hội chủ nghĩa được triển khai qua 5 giai đoạn, từ kiện toàn tổ chức, điều tra đánh giá hiện trạng, xây dựng và triển khai các đề án, đến sơ kết, hoàn thiện và duy trì mô hình theo hướng bền vững.