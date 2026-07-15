Toàn cảnh 2 xã được chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'

Với tổng diện tích tự nhiên hơn 86 km 2 , khu vực này đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, đồng thời vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi.

Phúc Thịnh và Thư Lâm hiện là 2 xã có tốc độ đô thị hóa nhanh với tổng quy mô dân số đạt hơn 198.000 nhân khẩu (dân số xã Phúc Thịnh là 95.951 người; dân số xã Thư Lâm khoảng 102.800 người). Nền tảng kinh tế - xã hội ở đây khá đồng đều khi thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của xã Phúc Thịnh đã đạt trên 90,8 triệu đồng và Thư Lâm đạt gần 87,9 triệu đồng.

Nằm ở vị trí chiến lược, xã Phúc Thịnh được hưởng lợi trực tiếp từ trục động lực kinh tế Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp). Đây là tuyến giao thông huyết mạch không chỉ kết nối trực tiếp với trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài mà còn mở ra cơ hội chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng đô thị hóa hiện đại. Mạng lưới hạ tầng đồng bộ này là nền tảng quan trọng để Phúc Thịnh trở thành cực tăng trưởng phía bắc Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực trung tâm xã Phúc Thịnh với trục giao thông chính rộng rãi, nối ra đường Võ Nguyên Giáp ẢNH: TUẤN MINH

Cùng với nền tảng hạ tầng đồng bộ, quá trình đô thị hóa đang làm thay đổi rõ rệt cơ cấu kinh tế tại xã Phúc Thịnh khi tỷ trọng công nghiệp - xây dựng hiện chiếm tới 69,55%. Sự đóng góp lớn từ cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê và Đông Anh với tổng quy mô khoảng 96 ha đang tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút đầu tư đa ngành và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động ẢNH: TUẤN MINH

Còn tại xã Thư Lâm, hạt nhân của việc xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" được thể hiện rõ nét qua sự đổi mới trong công tác quản trị cơ sở. Chia sẻ về định hướng này, ông Phạm Trọng La (Chủ tịch UBND xã Thư Lâm) cho biết, địa phương đang hướng tới xây dựng một mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Khối cơ quan hành chính tại trụ sở đang chuyển đổi mạnh mẽ từ vai trò "quản lý" sang "kiến tạo - dẫn dắt phát triển", lấy người dân làm trung tâm của hoạt động điều hành và coi sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hoạt động của chính quyền

ẢNH: TUẤN MINH

Minh chứng rõ nhất cho tinh thần "kiến tạo - dẫn dắt phát triển" là tại điểm hỗ trợ dịch vụ công, nơi cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách tận tình, nhanh chóng. Việc ứng dụng công nghệ, phát triển chính quyền số tại xã Thư Lâm cũng đang được đẩy mạnh nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giảm thiểu tối đa thủ tục và chi phí xã hội

ẢNH: TUẤN MINH

Trên nền tảng quản trị hiện đại, kinh tế xã Thư Lâm tiếp tục phát huy sức mạnh từ các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống như Vân Hà và Liên Hà. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Viết Dũng (56 tuổi) - thế hệ thứ 2 chuyên sản xuất đồ gỗ thờ cúng. Hơn 30 năm gắn bó với xưởng mộc, ông Dũng tự hào chia sẻ rằng nghề này không chỉ là sinh kế chung của các anh em trong nhà, mà còn giúp vợ chồng ông lo liệu đủ đầy cho các con ăn học đàng hoàng. Sự tận tụy của những người thợ thủ công giữ lửa nghề truyền thống như gia đình ông Dũng không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho mỗi hộ dân, mà còn là thế mạnh then chốt giúp xã Thư Lâm đạt tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở mức ấn tượng 53%

ẢNH: TUẤN MINH

Dù diện tích nông nghiệp đang dần thu hẹp để nhường quỹ đất cho đô thị (tỷ trọng nông nghiệp tại Thư Lâm hiện chỉ còn 12,2%), mảng sản xuất này vẫn được địa phương duy trì hiệu quả. Việc người nông dân cấy lúa bằng tay đan xen cùng hệ thống máy móc công nghiệp là minh chứng cho quá trình ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu ẢNH: TUẤN MINH

Trong định hướng phát triển mới, Thư Lâm đặc biệt chú trọng bảo tồn các không gian văn hóa lịch sử. Khu di tích đền Sái, gắn liền với lễ hội rước vua giả độc đáo, là một điểm nhấn tiêu biểu thể hiện rõ nét về sự đặc sắc của di sản ở vùng đất này. Hệ thống di tích đền Sái đang được quy hoạch để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, qua đó biến các giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh bền vững cho địa phương ẢNH: TUẤN MINH

Song song với các di tích vật thể, hệ thống di sản phi vật thể như nghệ thuật dân gian tại làng rối nước Đào Thục cũng sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để Thư Lâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Việc duy trì và phát huy các phường rối nước truyền thống không chỉ nhằm gìn giữ bản sắc địa phương mà còn được kết hợp chặt chẽ với các mô hình du lịch cộng đồng, tạo nên một môi trường văn hóa sống động và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ngay tại cơ sở ẢNH: TUẤN MINH

Để kiến tạo một môi trường sống "xanh, an toàn và bền vững", hệ thống hạ tầng sinh thái của Thư Lâm đang được đầu tư mở rộng. Dự án nâng cấp dọc tuyến đê sông Cà Lồ không chỉ mang ý nghĩa trọng yếu về phòng chống thiên tai mà còn tạo ra các dải không gian xanh, hứa hẹn hình thành các tổ hợp đô thị sinh thái hiện đại ẢNH: TUẤN MINH

Trụ cột cốt lõi của việc thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là đảm bảo an sinh xã hội, trong đó giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Tại Thư Lâm, 100% công trình giáo dục đã đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; 18/19 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Những ngôi trường khang trang, rộng rãi không chỉ mang đến môi trường học tập lý tưởng mà còn đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng, chất lượng cao cho con em trên địa bàn. Trong ảnh, cụm Trường tiểu học và THCS Vân Hà (xã Thư Lâm) ẢNH: TUẤN MINH

Cùng với nền tảng giáo dục, mạng lưới y tế cơ sở cũng được địa phương đầu tư bài bản nhằm hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Xã Thư Lâm hiện có trạm y tế gồm 2 tòa nhà 3 tầng khang trang cùng 20 phòng chức năng chuyên biệt. Cơ sở vật chất hiện đại này luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu trong hành trình phát triển mới ẢNH: TUẤN MINH

Với định hướng thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", Phúc Thịnh và Thư Lâm đang mở ra một lộ trình phát triển mới. Đứng trước bước ngoặt này, ông Hữu Chính (xã Thư Lâm) bày tỏ: "Dẫu biết đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ và còn nhiều băn khoăn về cơ chế vận hành, nhưng người dân chúng tôi luôn sẵn sàng góp sức, chung tay cùng chính quyền để xây dựng thành công mục tiêu này, vì một cuộc sống ngày càng tích cực và hạnh phúc hơn" ẢNH: TUẤN MINH

Ngày 13.7, UBND TP.Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố. Theo đề án, thành phố lựa chọn 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai song song. Đây là địa bàn hội tụ các tiêu chí về tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính và hành lang xanh, phù hợp phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, bền vững. Đến năm 2030 khu vực này được kỳ vọng thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống, trở thành mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa có quy mô lớn để nhân rộng trên toàn thành phố. Việc lựa chọn 2 xã liền kề nhằm kiểm nghiệm khả năng tổ chức không gian phát triển trên quy mô lớn, đánh giá cơ chế phối hợp liên xã về hạ tầng, dịch vụ công, quản trị dân cư và phát triển kinh tế vùng. https://thanhnien.vn/vi-sao-ha-n...



