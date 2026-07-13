Vì sao Hà Nội chọn Phúc Thịnh, Thư Lâm thí điểm 'xã xã hội chủ nghĩa'?

Sẽ đề xuất xem xét hợp nhất hai xã

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố.

Xã Phúc Thịnh nằm liền kề xã Thư Lâm, hội tụ các tiêu chí để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Theo đề án, thành phố lựa chọn hai xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai song song. Đây là địa bàn hội tụ các tiêu chí về tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính và hành lang xanh, phù hợp phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, bền vững.

Tổng diện tích tự nhiên của hai xã là 86,53 km2, dân số hiện gần 199.000 người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 90 triệu đồng một năm.

Theo đề án, đến năm 2030 khu vực này được kỳ vọng thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống, trở thành mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa có quy mô lớn để nhân rộng trên toàn thành phố.

Việc lựa chọn hai xã liền kề nhằm kiểm nghiệm khả năng tổ chức không gian phát triển trên quy mô lớn, đánh giá cơ chế phối hợp liên xã về hạ tầng, dịch vụ công, quản trị dân cư và phát triển kinh tế vùng.

Sau khi mô hình cơ bản hoàn thiện, Hà Nội sẽ nghiên cứu báo cáo Trung ương xem xét cho phép hợp nhất hai xã theo thẩm quyền để hình thành một đơn vị hành chính mới.

Phúc Thịnh có tiềm năng nguồn thu ngân sách lớn

Trong đề án, thành phố cho biết xã Phúc Thịnh có diện tích tự nhiên 42,69 km2 với gần 96.000 dân. Nơi đây đã hình thành các thôn làng, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu tái định cư khoảng 1.203 ha; khoảng 3.065 ha đang được đầu tư phát triển và còn khoảng 459 ha đất chưa có dự án, chủ yếu nằm ven đầm Vân Trì và phía bắc đường Vành đai 3, được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.

Một phần địa giới hành chính Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự toán thu ngân sách năm 2026 đạt gần 1.880 tỉ đồng, trong đó nguồn thu từ sản xuất kinh doanh và đất đai chiếm tỷ trọng lớn, tạo nguồn lực để đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị. Trên địa bàn cũng đang triển khai 53 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Phúc Thịnh có lợi thế nằm ở vị trí cửa ngõ phía bắc thủ đô, tiếp giáp sông Hồng, gần cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Địa phương có lợi thế kết nối đồng thời đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Theo Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Phúc Thịnh nằm trong cực tăng trưởng phía bắc, được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và công nghệ cao gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Toàn bộ địa bàn đã được phủ kín quy hoạch phân khu đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư lớn.

Ngoài ra, xã Phúc Thịnh đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh với khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City rộng gần 700 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, cùng các dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1, Tiên Dương 2, Bệnh viện TH, trụ sở các đơn vị thuộc Bộ Công an và nhiều dự án trên trục Nhật Tân - Nội Bài.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, tổng sản phẩm của xã đạt gần 19.716 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 90,9 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - xây dựng với tỷ trọng gần 70%; thương mại - dịch vụ chiếm hơn 26%; nông nghiệp còn hơn 4%.

Hiện, xã Phúc Thịnh có gần 1.600 doanh nghiệp và hơn 2.200 hộ kinh doanh nhiều ngành nghề đa dạng, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và các chuỗi liên kết sản xuất.

Ngoài ra, xã có tiềm năng nguồn thu ngân sách lớn từ đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất tạo nguồn lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy đầu tư trở lại hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, đồng thời mở rộng nguồn thu bền vững cho ngân sách xã.

Thư Lâm có nhiều tiềm năng phát triển

Đối với xã Thư Lâm là địa bàn có diện tích tự nhiên 43,84 km2 với khoảng 102.800 dân. Xã còn khoảng 1.276 ha đang được đầu tư phát triển và hơn 600 ha đất chưa có dự án, tập trung dọc sông Cà Lồ và khu vực giáp tỉnh Bắc Ninh. Phần lớn diện tích được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển các không gian sinh thái và công trình công cộng.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn cắt qua xã Thư Lâm ẢNH: TUẤN MINH

Theo TP.Hà Nội, xã Thư Lâm hiện có nhiều dự án lớn đang được triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, bao gồm: khu đô thị đa mục tiêu; khu đô thị mới Liên Hà; khu công nghiệp Đông Anh; 5 cụm công nghiệp; các khu nhà ở xã hội; đường Vành đai 3.

Ngoài ra còn có dự án cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (QL3 mới), đường sắt cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng, trục kết nối với sân bay Gia Bình và hệ thống giao thông liên xã, liên tỉnh.

Với diện tích tự nhiên lớn, quy mô dân số đông, nguồn lao động dồi dào, kinh tế khu, cụm công nghiệp, làng nghề đặc sắc, Thư Lâm có nhiều tiềm năng phát triển với các trục giao thông được quy hoạch, đầu tư là động lực quan trọng tạo ra lợi thế về giao thương, thu hút đầu tư và phát triển đô thị.

Năm 2025, tổng sản phẩm của xã đạt khoảng 9.343 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 88 triệu đồng. Công nghiệp - xây dựng chiếm 53% cơ cấu kinh tế; thương mại - dịch vụ gần 35%; nông nghiệp khoảng 12%.

Dự toán thu ngân sách năm 2026 đạt hơn 1.837 tỉ đồng. Trên địa bàn đang triển khai 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng diện tích khoảng 1.276 ha. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thiện hạ tầng và triển khai các mục tiêu của mô hình thí điểm.

Đến năm 2030, xây dựng xã Thư Lâm phát triển kinh tế địa phương theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững theo mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa bàn.

Theo nội dung đề án, ngoài 2 xã được lựa chọn thí điểm, Hà Nội yêu cầu 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026. Thành phố nêu ra 54 tiêu chí để đánh giá với thang điểm là 100.

Đến năm 2030, thành phố sẽ sơ kết việc triển khai để hoàn thiện bộ tiêu chí, cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện trước khi xem xét nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn thành phố.