Thời sự

Hà Nội rét 'đặc biệt', nhiệt độ ban ngày gấp đôi ban đêm

Đình Huy
Đình Huy
25/11/2025 16:39 GMT+7

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trong những ngày tới, thời tiết Hà Nội sẽ rét khô, nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 25 - 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm khoảng 12 - 13 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 25.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết miền Bắc và Bắc Trung bộ. Ở miền Bắc không mưa; vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

- Ảnh 1.

Hà Nội rét "đặc biệt", nhiệt độ ban ngày gấp đôi ban đêm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao Bắc bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 15 độ C.

Bắc bộ trời rét đậm, không khí lạnh ảnh hưởng đến trung Trung bộ

Đáng chú ý, theo bản tin dự báo dài ngày, thời điểm Hà Nội rét nhất là ngày 28.11, với nhiệt độ thấp nhất là 12 độ C; từ ngày 26 - 30.11, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 25 - 26 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên đến 12 - 13 độ C. Sang đầu tháng 12, thời tiết ấm dần khi nhiệt độ thấp nhất tăng lên 18 - 19 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đêm 25.11 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to và giông; từ ngày 26.11 mưa giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét, có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin liên quan

Dự báo bão số 15 di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông, sóng cao 9 m

Dự báo bão số 15 di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông, sóng cao 9 m

Dự báo trong khoảng đêm nay 25.11 đến rạng sáng mai 26.11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm nay, gây ra sóng cao đến 9 m.

Không khí lạnh rét khô hà nội thời tiết Hà Nội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

