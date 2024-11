Hà Nội rét, TP.HCM vẫn nóng

TP.HCM thời tiết biến đổi như chong chóng

Có thói quen dậy sớm tập thể dục mỗi ngày, anh Nguyễn Ngọc Tài (Q.7) cảm nhận rõ sự thay đổi nhiệt độ trong những ngày gần đây. Anh Tài kể những buổi sáng gần đây trời mát mẻ rất dễ chịu giống mùa thu ở các tỉnh phía bắc. "Thấy trời đẹp nên tôi tranh thủ rủ bạn bè cà phê sáng để ngắm trời, ngắm đất. Ai cũng cảm thấy TP như đẹp hơn và bớt phần hối hả trong một không khí nhẹ nhàng như thế. Tuy nhiên, mới hơn 9 giờ khi nắng lên thì bao nhiêu sự lãng mạn buổi sớm cũng tan biến, chỉ để lại cái nắng nóng gay gắt. Không hiểu trời đang mùa gì mà nóng lạnh thất thường đến thế?", anh Tài miêu tả.

TP.HCM và nhiều tỉnh thành Nam bộ vẫn nắng nóng gay gắt dù có ảnh hưởng chút không khí lạnh Ảnh: Ngọc Dương

Chị Hoàng Quỳnh Như, ngụ Q.Phú Nhuận, cũng cảm nhận mấy hôm gần đây trời khá mát mẻ vào sáng sớm. Hằng năm, cứ đến khoảng thời gian này là chị rục rịch sắm đồ diện dịp lễ cuối năm, khi thời tiết se lạnh. Tuy nhiên, chỉ mát được vài tiếng đồng hồ buổi sáng, còn cơ bản thời tiết vẫn khá nóng. Thậm chí có ngày, mới sáng sớm đã cảm nhận oi bức nên chị Như vẫn chần chừ, chưa đi sắm đồ vì sợ giống như những năm gần đây, dân TP không có cơ hội diện áo ấm trong mùa Giáng sinh.

Hôm qua 27.11, thời tiết tại TP.HCM dịu hơn mấy ngày trước, nắng ít hơn dù vẫn nóng. Người dân TP đang mong ngóng tiết trời mát rượi vào dịp cuối năm sau những ngày oi bức kéo dài.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, giải thích: Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 25.11 đến nay. Những đợt không khí lạnh trước bị lệch đông, còn đợt lạnh này đi thẳng theo hướng bắc nam nên ảnh hưởng nhiều hơn. Do ảnh hưởng rìa không khí lạnh nên nền nhiệt độ của Nam bộ cũng giảm đáng kể, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Hiện nay, TP.HCM và Nam bộ đang ở giai đoạn cuối mùa mưa đầu mùa khô nên buổi trưa nắng nóng khá gay gắt. Trong những ngày qua, một số nơi ở Nam bộ vẫn còn mưa rào nhẹ. Đặc biệt một vài nơi ở An Giang, Kiên Giang bà con nông dân cho biết có mưa với lượng khá lớn. Tuy nhiên, một số nơi đã bắt đầu bước vào mùa khô, khi liên tiếp 7 ngày không mưa.

"Từ nay đến nửa đầu tháng 12, Nam bộ vẫn xuất hiện một số cơn mưa trái mùa. Nguyên nhân do rãnh thấp xích đạo vẫn tồn tại ở phía nam. Khi không khí lạnh suy yếu, rãnh thấp này dịch chuyển lên phía bắc gần Nam bộ hơn và kết hợp với gió đông tạo nên các nhiễu động gió đông gây mưa. Những cơn mưa trái mùa này thường ảnh hưởng xấu đến các loại hoa màu và cây kiểng của bà con nông dân phục vụ tết", bà Lan khuyến cáo.

Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM luôn cao hơn nhiệt độ khí tượng khoảng 4 - 5 độ C, đặc biệt là ở những khu vực nội thành, dân cư và phương tiện giao thông đông đúc. Đây là lý do khiến người dân TP thường xuyên cảm thấy nóng bức khó chịu.

Thời tiết Hà Nội giá rét sáng 27.11 Ảnh: Tuấn Minh

Khả năng La Nina yếu sẽ xuất hiện từ tháng 12

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo từ sáng 26.11, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ. Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 16 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Riêng thủ đô Hà Nội có mưa rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C. Các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Đặc biệt, vùng trọng tâm mưa là Quảng Bình, Quảng Trị với lượng mưa từ 200 - 300 mm, Thừa Thiên-Huế trên 500 mm; khả năng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này rất cao. Có một số ngày giảm mưa do cường độ không khí lạnh giảm. Trên biển, không khí lạnh cũng khiến vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 3,5 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết: Các mô hình dự báo cho rằng sang tháng 12 khả năng sẽ xuất hiện La Nina nhưng cường độ yếu, có thể kéo dài đến tháng 2.2025. Do sự xuất hiện của La Nina, nên trong tháng 12 tần suất không khí lạnh xuất hiện và tác động mạnh hơn trung bình nhiều năm. Do vậy, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 12. Ở khu vực miền Trung có thể tiếp tục có mưa lớn. "Hiện nay thời tiết bất thường xảy ra khắp nơi. Cụ thể như mới tháng 11 mà một số nước châu Âu như Pháp, Đức xuất hiện tuyết. Hiện tượng tuyết xuất hiện sớm trước đây chỉ xảy ra khi có La Nina mạnh", bà Lan cho biết.