Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, Van Gogh Timeless (Van Gogh Xuyên không) sử dụng các tác phẩm bản quyền từ Pháp để tái hiện thế giới nghệ thuật của Vincent Van Gogh trong không gian trình chiếu hiện đại. Người xem không chỉ ngắm nhìn các tác phẩm nổi tiếng mà còn có thể tương tác với không gian nghệ thuật thông qua hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và ánh sáng đa giác quan.

Hà Nội sắp có triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh Timeless quy mô gần 4.000 m²

Triển lãm được thiết kế hướng đến nhiều nhóm công chúng, từ người yêu hội họa, giới trẻ đến các gia đình và những người lần đầu tiếp cận nghệ thuật. Theo đơn vị tổ chức, mô hình triển lãm tương tác đa giác quan đã được triển khai tại nhiều thành phố như Tokyo, Singapore và Paris, nơi công nghệ trở thành phương tiện mở rộng trải nghiệm thưởng lãm, đưa người xem trở thành một phần của không gian nghệ thuật.

Tại Hà Nội, Van Gogh Timeless sẽ được triển khai trên diện tích gần 4.000 m² với nhiều khu trải nghiệm. Hình ảnh teaser đầu tiên vừa được công bố cho thấy các không gian trình chiếu quy mô lớn, hành lang ánh sáng, hiệu ứng chuyển động và những nét cọ đặc trưng trong các tác phẩm của Vincent Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ số.

ABBank tài trợ độc quyền triển lãm quy mô hàng đầu châu Á - Van Gogh Timeless

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, đơn vị tổ chức sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin về thời gian mở cửa, các khu trải nghiệm cũng như chuỗi hoạt động đồng hành của triển lãm.

Đồng hành cùng triển lãm trong vai trò nhà tài trợ độc quyền, ABBank cho biết việc tham gia dự án nằm trong chuỗi hoạt động kết nối khách hàng thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng. Ngân hàng cũng cho biết sẽ giới thiệu thêm các chương trình ưu đãi và đặc quyền dành cho khách hàng khi triển lãm chính thức mở cửa.

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của triển lãm cũng vừa được ABBank và đơn vị tổ chức công bố trong teaser chưa đầy 40 giây. Một thế giới nghệ thuật choáng ngợp được hé mở: những hành lang, cánh cổng ánh sáng, những mảng màu chuyển động, những nét cọ đặc trưng của Vincent Van Gogh… Tất cả được tái hiện bằng ngôn ngữ của công nghệ và cảm xúc.