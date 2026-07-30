Triển lãm 'Vượt qua' với tác phẩm nặng hàng… tấn

Trên mặt bằng khoảng 450 m2, Vượt qua chia làm 2 khu vực với 10 tác phẩm có trọng lượng trên 2.200 kg kết hợp đặc biệt của kim loại, gỗ, thủy tinh, phế liệu, ánh sáng và các tấm lưới plastic, mang hơi thở đương đại.

Triển lãm mời gọi người xem nhìn lại quá khứ như một nguồn chất liệu cho sáng tạo, nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm và mở ra những góc nhìn khác về cuộc sống.

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn giải thích: "Chủ đề Trầm tích là một hướng đi mới trong sáng tác của tôi. Điều tôi quan tâm không phải là câu chuyện lịch sử của những vỏ đạn, phế liệu, mà là khả năng chúng có thể bắt đầu một đời sống khác khi trở thành tác phẩm nghệ thuật. Tôi tin rằng vật liệu cũng có ký ức, và nghệ thuật có thể giúp ký ức ấy chuyển hóa thành năng lượng tích cực. Đó mới chính là điều tôi muốn bày tỏ…".

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn (trái) và Hoàng Tường Minh ẢNH: PHAN TRỌNG VĂN

"Thách thức lớn nhất là làm sao giữ được cảm giác chuyển động trong một khối vật liệu rất nặng. Việc xử lý các mối hàn, liên kết giữa sắt đen và inox, vừa phải đảm bảo kỹ thuật, vừa tạo hiệu quả tương phản ánh sáng, là những công đoạn đòi hỏi nhiều tính toán và kiên nhẫn. Tôi xem triển lãm như một cuộc đối thoại giữa người nghệ sĩ và vật chất - nơi kỹ thuật trở thành một phần của ý niệm", nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh chia sẻ thêm.

Triển lãm diễn ra đến ngày 10.8 ở 218A Pasteur, P.Xuân Hòa, TP.HCM.

Tác phẩm Không giới hạn 1 của Hoàng Tường Minh tại triển lãm ẢNH: PHAN TRỌNG VĂN



