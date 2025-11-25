Hà Nội sắp có trung tâm bảo tồn rắn tại làng Lệ Mật

Làng nghề "rắn" Lệ Mật đã tồn tại nhiều thế kỷ, gắn với truyền thuyết về thành hoàng làng - người có công khai phá 13 làng trại ở kinh thành Thăng Long. Sản phẩm từ rắn được người Lệ Mật chế biến thành các món ăn, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… độc đáo, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Trước những thay đổi của xã hội, người Lệ Mật không còn bắt rắn, mà chuyển sang nuôi, chế biến các sản phẩm từ rắn. Năm 2016, Hợp tác xã Làng nghề Lệ Mật ra đời, quy tụ khoảng 30 hộ gia đình theo nghề này.

Để tiếp tục bảo tồn nét văn hóa truyền thống, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND P.Việt Hưng đã triển khai dự án "Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật".

Mục tiêu của dự án là bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật. Đồng thời, xây dựng một trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Qua đó, phát triển làng nghề gắn với du lịch để kết nối những điểm du lịch hiện có trong làng nghề, nhằm hình thành tour du lịch làng nghề Lệ Mật, thu hút du khách.