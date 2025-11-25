Hà Nội sắp có trung tâm bảo tồn rắn tại làng Lệ Mật

Điểm nhấn của dự án là khu nhà có thiết kế uốn lượn, giúp khách tham quan liên tưởng đến hình ảnh con rắn gắn với nghề truyền thống ở làng Lệ Mật. Công trình được thiết kế với nhiều phân khu chức năng liên hoàn như: Khu trưng bày lịch sử - văn hóa; Khu nuôi bảo tồn rắn và bò sát quý; Khu biểu diễn tương tác - giáo dục; Khu triển lãm, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc sản từ rắn; Khu lưu trú sinh thái, không gian cây xanh và dịch vụ du lịch hỗ trợ
Nhiều cảnh quan đã xong phần tạo hình, xếp bên trong khuôn viên dự án để đợi phun bột bả
Làng nghề "rắn" Lệ Mật đã tồn tại nhiều thế kỷ, gắn với truyền thuyết về thành hoàng làng - người có công khai phá 13 làng trại ở kinh thành Thăng Long. Sản phẩm từ rắn được người Lệ Mật chế biến thành các món ăn, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… độc đáo, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Trước những thay đổi của xã hội, người Lệ Mật không còn bắt rắn, mà chuyển sang nuôi, chế biến các sản phẩm từ rắn. Năm 2016, Hợp tác xã Làng nghề Lệ Mật ra đời, quy tụ khoảng 30 hộ gia đình theo nghề này.
Để tiếp tục bảo tồn nét văn hóa truyền thống, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND P.Việt Hưng đã triển khai dự án "Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật".
Mục tiêu của dự án là bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật. Đồng thời, xây dựng một trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Qua đó, phát triển làng nghề gắn với du lịch để kết nối những điểm du lịch hiện có trong làng nghề, nhằm hình thành tour du lịch làng nghề Lệ Mật, thu hút du khách.
