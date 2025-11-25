Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Hà Nội sắp có trung tâm bảo tồn rắn tại làng Lệ Mật

Tuấn Minh
Tuấn Minh
25/11/2025 08:11 GMT+7

Người dân thủ đô sắp có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt các loài rắn tại Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn thuộc làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật (P.Việt Hưng, Hà Nội).

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật vừa khởi công dự án “Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, P.Việt Hưng” trên diện tích 7.456 m², với tổng mức đầu tư ban đầu trên 10 tỉ đồng

ẢNH: TUẤN MINH

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 2.
Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 3.
Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 4.
Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 5.

Điểm nhấn của dự án là khu nhà có thiết kế uốn lượn, giúp khách tham quan liên tưởng đến hình ảnh con rắn gắn với nghề truyền thống ở làng Lệ Mật. Công trình được thiết kế với nhiều phân khu chức năng liên hoàn như: Khu trưng bày lịch sử - văn hóa; Khu nuôi bảo tồn rắn và bò sát quý; Khu biểu diễn tương tác - giáo dục; Khu triển lãm, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc sản từ rắn; Khu lưu trú sinh thái, không gian cây xanh và dịch vụ du lịch hỗ trợ

ẢNH: TUẤN MINH


Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hiện công trình đã hoàn thiện phần thô và không gian cây xanh. Công nhân và máy móc hỗ trợ đang khẩn trương thi công để hoàn thành trong cuối năm nay

ẢNH: TUẤN MINH

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 7.
Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 8.
Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 9.
Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều cảnh quan đã xong phần tạo hình, xếp bên trong khuôn viên dự án để đợi phun bột bả

ẢNH: TUẤN MINH

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 11.

"Để hoàn thành mỗi bức tượng này, tôi cùng các cộng sự mất khoảng 3 ngày. Vẫn còn nhiều hạng mục cần thi công nên mấy ngày nay chúng tôi phải gấp rút làm để kịp tiến độ xong trong tháng tới", anh Lê Quân, thợ làm việc tại dự án này, chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 12.

Một số hạng mục khác cũng đã cơ bản hoàn thành

ẢNH: TUẤN MINH

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 13.

Các công nhân sơn hàng rào bên ngoài dự án

ẢNH: TUẤN MINH

Khám phá bảo tồn rắn Lệ Mật tại Trung tâm nuôi rắn độc đáo ở Hà Nội - Ảnh 14.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mới của Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Làng nghề "rắn" Lệ Mật đã tồn tại nhiều thế kỷ, gắn với truyền thuyết về thành hoàng làng - người có công khai phá 13 làng trại ở kinh thành Thăng Long. Sản phẩm từ rắn được người Lệ Mật chế biến thành các món ăn, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… độc đáo, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Trước những thay đổi của xã hội, người Lệ Mật không còn bắt rắn, mà chuyển sang nuôi, chế biến các sản phẩm từ rắn. Năm 2016, Hợp tác xã Làng nghề Lệ Mật ra đời, quy tụ khoảng 30 hộ gia đình theo nghề này.

Để tiếp tục bảo tồn nét văn hóa truyền thống, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND P.Việt Hưng đã triển khai dự án "Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật". 

Mục tiêu của dự án là bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật. Đồng thời, xây dựng một trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Qua đó, phát triển làng nghề gắn với du lịch để kết nối những điểm du lịch hiện có trong làng nghề, nhằm hình thành tour du lịch làng nghề Lệ Mật, thu hút du khách.



 

