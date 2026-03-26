Hà Nội sắp xếp các trường có quy mô nhỏ ở 18 xã, phường

Cụ thể, báo cáo phương án sắp xếp trường ở từng bậc học, trong năm học 2026 - 2027, Sở GD-ĐT dự kiến giữ nguyên 124 trường THPT hiện có. Lý do là hiện tại, nhu cầu về chỗ học cho học sinh THPT ở Hà Nội vẫn đang có xu hướng gia tăng.

Cạnh đó, về cơ bản, 100% trường THPT công lập đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định.

Giữ nguyên hiện trạng mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS ở 108/126 xã, phường. Sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS tại 18 xã, phường gồm: Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu.

Phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc xã, phường giai đoạn 2026 - 2027 theo hướng giảm 23 trường mầm non (từ 811 trường còn 788 trường); giảm 4 trường tiểu học (từ 728 trường còn 724 trường); giảm 8 trường THCS (từ 614 trường còn 606 trường).

Sở GD-ĐT lý giải do quy mô truờng, lớp và học sinh ở các phường, xã trên quá nhỏ, dưới mức chuẩn tối thiểu. Nhiều trường chỉ có từ 5 - 8 lớp học (ví dụ: THCS Phú Mãn thuộc xã Phú Cát chỉ có 5 lớp; THCS Vân Hà và Tiểu học Vân Hà thuộc xã Phúc Lộc đều chỉ có 5 lớp...).

Một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo, như Trường THCS Hồng Hà (P.Sơn Tây) hay các trường mầm non tại P.Cửa Nam.

"Việc sáp nhập nhằm tạo ra các trường mới có quy mô học sinh và số lớp đủ lớn (ví dụ: sáp nhập tại xã Thạch Thất và Yên Bài để trường mới có quy mô từ 20 - 30 lớp), đáp ứng tiêu chuẩn quy định", Sở GD-ĐT nêu.

Một lý do nữa cần sắp xếp là diện tích đất ở các trường trên địa bàn này chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp. Đặc biệt phổ biến tại các khu trung tâm hoặc các khu vực dân cư cũ, điều kiện cơ sở hạ tầng không cho phép nhà trường phát triển.

Nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp (Truờng mầm non Chim Non thuộc P.Ngọc Hà chỉ có 252,2 m2). Một số trường có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp trầm trọng, vị trí giao thông không thuận tiện; không đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia do thiếu diện tích để xây dựng các phòng học tối thiểu, phòng chức năng, phòng bộ môn, hoặc sân chơi…

Ngoài ra, khoảng cách địa lý các trường trên cùng một địa bàn quá gần, gây chồng chéo địa bàn. Sự phân bố trường học do lịch sử để lại khiến một số đơn vị nằm quá sát nhau, dẫn đến lãng phí và cạnh tranh nguồn tuyển sinh không cần thiết.

Cụ thể, có những trường mầm non hoặc tiểu học chỉ cách nhau từ 200 m đến dưới 1,5 km (ví dụ: Trường mầm non Đinh Tiên Hoàng và Mầm non Hoa Sen thuộc P.Hồng Hà cách nhau chưa đến 200 m; Mầm non thị trấn Phùng và Mầm non huyện thuộc xã Đan Phượng cách nhau 250 m; 3 trường mầm non tại P.Cửa Nam).

Cũng trong phương án sắp xếp, Hà Nội đề xuất tăng 1 trường liên cấp tiểu học và THCS; tăng 1 trường liên cấp tiểu học, THCS và THPT trong năm học tới.



Tổ chức trường học đa cơ sở

Giai đoạn 2028 - 2030, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính (giảm số lượng hiệu trưởng, kế toán, văn thư...) mà vẫn giữ nguyên số lượng các điểm trường để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của học sinh.

Dự kiến, Hà Nội sẽ đổi mới mô hình quản lý, quản trị nhà trường đối với hệ thống trường mầm non và trường phổ thông theo tiêu chí: trên địa bàn xã, phường các trường mầm non, tiểu học, THCS có quy mô số lớp/trường thấp sẽ tổ chức lại thành trường học đa cơ sở.

Trường mầm non có dưới 15 lớp (sau khi tổ chức lại không quá 30 lớp); trường tiểu học có dưới 20 lớp (sau khi tổ chức lại không quá 40 lớp); trường THCS Có dưới 23 lớp (sau khi tổ chức lại không quá 45 lớp).

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ này, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sẽ giúp hình thành các trường chuẩn quốc gia với quy mô phù hợp, tập trung được nguồn lực cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giỏi.

Dự kiến toàn thành phố sẽ có trường đa cơ sở ở từng bậc học: 429 trường mầm non; 260 trường tiểu học và 352 trường THCS.

Song song với sắp xếp lại mô hình trường học đa cơ sở, sẽ triển khai các mô hình trường liên cấp, mô hình "liên kết mạng lưới trường học liên phường, liên xã"...