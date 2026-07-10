Hà Nội sẽ có thêm 4.700 căn nhà ở xã hội từ Him Lam Phúc Lợi

Sáng 10.7, Công ty cổ phần Him Lam tổ chức Lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phố Hội Xá (P.Phúc Lợi, Hà Nội), một dự án nhà ở xã có quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố cho đến thời điểm hiện tại.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi ẢNH: THÙY LINH

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, sự kiện ngày hôm nay không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án đầu tư nhà ở xã hội quy mô lớn, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của TP.Hà Nội trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp có năng lực và tâm huyết để hiện thực hóa mục tiêu an sinh nhà ở cho nhân dân thủ đô.

Theo ông Tuấn, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi có quy mô khoảng 13,5 ha đất. Khi hoàn thành vào năm 2030 sẽ cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 1.000 căn hộ nhà ở thương mại, đảm bảo chỗ ở cho khoảng 12.500 người.

"Đây là một trong những dự án đầu tư nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất hiện nay trên địa bàn Hà Nội, đóng góp đáng kể vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 mà thành phố đang quyết tâm thực hiện", ông Tuấn đánh giá.

Lãnh đạo TP.Hà Nội cũng đề nghị Công ty cổ phần Him Lam bố trí đầy đủ nguồn lực để khẩn trương triển khai thi công xây; áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến với quyết tâm cao nhất để đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật, an toàn lao động và môi trường trong quá trình thi công xây dựng…

Ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt Công ty cổ phần Him Lam, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: THÙY LINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt Công ty cổ phần Him Lam, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank, trong lĩnh vực nhà ở, với uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai đã được khẳng định qua nhiều dự án, công ty đã chủ động tham gia các chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Đặc biệt, tại Hà Nội có dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh với quy mô khoảng 2.000 căn đang được thực hiện, và nay là dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi với quy mô khoảng 4.700 căn.

"Trên tinh thần hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và của TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Him Lam đã tự nguyện đề xuất và được UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi", ông Dương Công Minh nói.

Theo ông Dương Công Minh, để hiện thực hóa dự án này, Công ty cổ phần Him Lam cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đã đề ra.

"Đảm bảo chất lượng nhà ở xã hội tương đương với nhà ở thương mại để bán, cả về kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị. Và sẽ là doanh nghiệp tiên phong nâng chuẩn nhà ở xã hội tương đương với nhà ở thương mại trong chính dự án này", ông Dương Công Minh nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi ẢNH: THÙY LINH

Trước đó, thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Quyết định số 338 của Thủ tướng, TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60 với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, Hà Nội cũng đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và xác định nhu cầu nhà ở xã hội thành phố giai đoạn 2026 - 2030 với khoảng 300.000 căn hộ.

Hiện, trên địa bàn Hà Nội có 116 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 101.300 căn hộ đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai.