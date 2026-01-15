Hà Nội sẽ hoàn thiện những tuyến metro nào đến 2030?

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết Hà Nội Metro chiều tối 14.1, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho hay từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ tập trung triển khai những dự án metro (đường sắt đô thị) được xem là "xương sống".

Hà Nội Metro đang vận hành 2 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông ẢNH: T.N

Theo đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Văn Cao - Hòa Lạc, kéo dài tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông lên Xuân Mai, kéo dài tuyến Nhổn - ga Hà Nội đến Hoàng Mai.

"Hà Nội Metro phải có sự chuẩn bị, bởi khi hoàn thành các dự án đưa vào khai thác đều bàn giao cho Hà Nội Metro, nếu không chuẩn bị điều kiện, nhân lực, vật lực thì sẽ khó hoàn thành được nhiệm vụ", ông Tuấn nói.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng chỉ rõ những thách thức lớn như thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực bảo trì, đại tu đoàn tàu còn hạn chế, trong bối cảnh thành phố sẽ khởi công tuyến số 5, tuyến số 2 dự kiến khai thác trước năm 2030 với tiến độ rút ngắn.

Do đó, bên cạnh việc tập trung vận hành 2 tuyến hiện hữu (Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội), Hà Nội Metro cần thành lập Xí nghiệp quản lý bảo trì hạ tầng và Trung tâm đào tạo nghiên cứu phát triển đường sắt đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả không gian thương mại tại các nhà ga để tăng nguồn thu ngoài vé.

Theo ông Lê Bằng An, Tổng giám đốc Hà Nội Metro, năm 2025, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 20,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,13% so với kế hoạch. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vận chuyển hơn 13,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,4% so với kế hoạch năm và tăng 15,3% so với năm 2024.

Đặc biệt, doanh thu từ vé đạt trên 143 tỉ đồng, vượt 29,09% so với kế hoạch được giao, qua đó góp phần giảm trên 31 tỉ đồng trợ giá từ ngân sách TP.Hà Nội. Tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt doanh thu 97,78 tỉ đồng, tăng 26,6% so với kế hoạch và tăng 28,9% so với năm 2024.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Hà Nội Metro khi triển khai thành công hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông từ ngày 5.12.2025.

Hệ thống công nghệ hiện đại tiếp tục được áp dụng thử nghiệm trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội từ ngày 1.1.2026, dự kiến đưa vào vận hành liên thông 2 tuyến từ 1.2.2026, hướng tới xây dựng metro thông minh, thuận tiện và an toàn cho hành khách.

Đầu tháng 10.2025, Hà Nội đã khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, dự kiến đưa vào khai thác thương mại năm 2029 và 2 năm đào tạo vận hành bảo dưỡng. Dự án đầu tư có chiều dài khoảng 10,84 km, gồm 1 ga trên mặt đất, 2 ga trên cao và 7 ga ngầm đi qua 7 phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Dự án gồm 10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 4 toa, tốc độ thiết kế đạt 110 km/giờ đoạn trên cao và 80 km/giờ đoạn đi hầm. Hà Nội cũng sẽ phát triển mô hình TOD tại depot Xuân Đỉnh - mô hình TOD (kết hợp giữa các chức năng vừa là điểm trung chuyển vận tải hành khách, dịch vụ, thương mại và nhà ở hỗn hợp) đầu tiên tại Việt Nam. Giữa tháng 12.2025, Hà Nội đã khởi công tuyến metro số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư trên 72.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài khoảng 39,58 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, gồm: 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao), trong đó có 8 ga trung chuyển; 2 khu depot) Tuyến bắt đầu tại khu vực đường Văn Cao giao với đường Hoàng Hoa Thám, tuyến đi ngầm dưới đường Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Sau khi qua Trung tâm Hội nghị quốc gia, sẽ đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đến cuối tuyến.



