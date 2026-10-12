Hà Nội 'số hóa' chợ truyền thống

Ông Hoàng Đình Thanh, Trưởng ban Quản lý chợ số 2 (P.Giảng Võ), cho biết trên địa bàn phường hiện có 2 chợ là Linh Lang với 76 hộ kinh doanh và Thành Công với hơn 200 hộ kinh doanh. Việc thí điểm mô hình chợ 4.0 tại 2 chợ này do ban quản lý chợ phối hợp với đơn vị phát triển nền tảng "Chợ Quen" triển khai.

Hà Nội đang thí điểm vận hành "chợ số" tại 2 chợ truyền thống là Linh Lang và chợ Thành Công ẢNH: ĐAN THANH

Trước đó, các hộ kinh doanh đã được tuyên truyền, hướng dẫn làm quen sử dụng nền tảng. Hiện tại, khoảng 30 - 40% tiểu thương tại 2 chợ đã đăng ký sử dụng, đăng tải hàng hóa lên nền tảng.

"Trong năm đầu tiên, hộ kinh doanh được miễn phí dịch vụ. Sau thời gian này, mức phí sẽ được xem xét trên cơ sở hiệu quả kinh doanh. Ban quản lý chợ đặt mục tiêu tiếp tục tuyên truyền, cầm tay chỉ việc đến từng quầy, hướng tới 100% hộ tham gia nền tảng", ông Thanh nói.

Đối với hàng hóa bán trên "Chợ Quen", ông Thanh cho biết, vấn đề liên quan đến nguồn hàng, an toàn thực phẩm được ban quản lý chợ kiểm soát trực tiếp, chặt chẽ.

Ví dụ, ban quản lý chợ đã cung cấp danh mục các cơ sở giết mổ theo quy định của Hà Nội. Tiểu thương kinh doanh phải có hợp đồng mua - bán của các cơ sở hợp lệ. Thịt lợn, thịt bò… nhập từ các cơ sở này phải được cơ quan thú y, chăn nuôi kiểm soát, có dấu kiểm dịch. Các mặt hàng khác tại chợ cũng được kiểm soát tương tự.

Đăng ký tham gia "Chợ Quen", bà Lê Kim Hoa, hộ kinh doanh chuyên bán mặt hàng gia cầm tại chợ Linh Lang, khá hào hứng với mô hình này. Theo bà, việc có thêm kênh bán hàng trên nền tảng số sẽ thuận tiện cho cả người mua, người bán. Người mua có thể xem hàng, đặt trước rồi đến nhận vào thời gian phù hợp. Khách đặt hàng trước cũng giúp người bán bình tĩnh chuẩn bị, đóng gói, khách đến là giao ngay.

"Hiện nay, kinh doanh tại chợ truyền thống ế lắm. Đưa hình ảnh, thông tin và giá cả hàng hóa lên chợ 4.0 hy vọng sẽ giúp tiểu chúng tôi dễ tiếp cận thêm khách hàng mới, nhất là nhóm khách hàng trẻ", bà Hoa bày tỏ.

Nhờ đi chợ hộ, giao hàng tận nơi

Nhiều tiểu thương kỳ vọng tham gia nền tảng "Chợ Quen" sẽ giúp "đắt" hàng hơn ẢNH: ĐAN THANH

Theo bà Trịnh Thu Hường, Giám đốc Công ty cổ phần Times Media, đơn vị phát triển nền tảng "Chợ Quen", "Chợ Quen" không nhằm buộc tiểu thương thay đổi cách bán hàng, mà dùng công nghệ để hỗ trợ họ làm tốt hơn những gì đang có.

Bước đầu, mỗi tiểu thương có một gian hàng số để giới thiệu hàng hóa, tiếp nhận đơn hàng. Tiểu thương vẫn bán hàng tại quầy, mối quan hệ quen thuộc giữa người bán - người mua vẫn được giữ lại. Công nghệ chỉ tạo thêm một "mặt tiền" mới cho gian hàng trên điện thoại của khách.

Đáng chú ý, một phần của mô hình là dịch vụ pick up - nhặt hàng, gom hàng và dịch vụ đi chợ hộ, hiện bắt đầu được thí điểm tại chợ Thành Công.

Theo đó, khách có thể chủ động đặt hàng tại nhiều quầy hoặc lên danh sách nhờ đi chợ hộ với thực đơn sẵn có. Nhân viên sẽ đến từng quầy nhặt hàng, sau đó gom về một điểm giao nhận. Khách có thể hẹn thời gian đến lấy hoặc yêu cầu giao tận nhà.

"Tại điểm giao nhận có tủ mát để bảo quản thực phẩm tươi sống, trong khi các mặt hàng không cần bảo quản lạnh được bố trí trên giá kệ", bà Hường thông tin.

Sau giai đoạn thí điểm, nếu vận hành hiệu quả, mô hình chợ số có thể được nền tảng phối kết hợp với chính quyền địa phương mở rộng ra nhiều phường khác trên địa bàn Hà Nội. Các dịch vụ như nhặt hàng, gom hàng, đi chợ hộ cũng sẽ được hoàn thiện, nhân rộng.