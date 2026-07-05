Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cần Thơ thí điểm Chợ số 247

Thanh Duy
Thanh Duy
Cần Thơ sẽ thí điểm Chợ số 247 nhằm góp phần nâng cao uy tín chợ truyền thống, tăng niềm tin với người tiêu dùng và giúp công tác quản lý hiệu quả hơn.

Ngày 4.7, Sở Công thương TP.Cần Thơ tiếp tục tổ chức chương trình buffet sầu riêng tuần thứ 2 sau khi nhận được hiệu ứng tích cực từ thực khách. Tại chương trình, sở đã giới thiệu Chợ số 247 nhằm kích cầu chuyển đổi số cho các khu chợ truyền thống.

Chợ số 247 là một nền tảng số, được xây dựng bởi Công ty TNHH thương mại dịch vụ SaiGonLab. Sản phẩm được phát triển để kết nối tiểu thương, người tiêu dùng và cơ quan quản lý trên cùng một nền tảng số thống nhất.

Cần Thơ thí điểm Chợ số 247- Ảnh 1.

Nhiều chợ truyền thống ở Cần Thơ sẽ thí điểm Chợ số 247

ẢNH: THANH DUY

Thông qua nền tảng, Ban Quản lý chợ có thể xây dựng chợ truyền thống văn minh, hiện đại và dễ tiếp cận. Các sạp hàng được xác thực thông tin, gắn chứng nhận an toàn thực phẩm, OCOP, mã QR và danh hiệu tiểu thương tiêu biểu. Điều này góp phần nâng cao uy tín của chợ, tăng niềm tin với người tiêu dùng và công tác quản lý được hiệu quả hơn.

Đối với khách hàng, Chợ số 247 mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi trên Zalo mini app. Người dùng có thể tìm chợ ở gần mình, lựa chọn sản phẩm từ nhiều sạp, thanh toán linh hoạt và nhận hàng theo nhu cầu. Tuy là chợ truyền thống nhưng không chỉ sáng họp chiều tan, mà có thể "đi chợ" bất kỳ lúc nào và công tác quản lý, giám sát của ngành chức năng cũng vậy. 

Ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ SaiGonLab, cho biết Cần Thơ là địa phương triển khai đầu tiên Chợ số 247. Trước mắt, 50 chợ truyền thống trên địa bàn (10 chợ loại 1 và 40 chợ loại 2 - PV) sẽ được triển khai thí điểm miễn phí.

Cần Thơ thí điểm Chợ số 247- Ảnh 2.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, cho rằng những sản vật của địa phương muốn bay cao, bay xa và bền vững thì không thể thiếu chuyển đổi số

ẢNH: THANH DUY

Chia sẻ tại buổi giới thiệu, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, phấn khởi kể lại câu chuyện mới đây, Đại sứ Trung Quốc cùng phu nhân đến Cần Thơ đã  khen "sầu riêng của Việt Nam ngon nhất thế giới". Đây lời động viên, cổ vũ tích cực cho nông hộ tiếp tục phát triển những sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng.

Bên cạnh sầu riêng được xem là "vua trái cây", Cần Thơ còn nhiều nông sản nổi tiếng khác như gạo ST25, vú sữa, xoài cát Hòa Lộc… có thể làm hài lòng du khách. Tới đây, Sở Công thương TP.Cần Thơ sẽ tổ chức tuần lễ tiêu thụ sầu riêng và các loại vú sữa của địa phương tại núi Bà Đen (Tây Ninh). Với tinh thần "ngon, bổ, rẻ", sở kỳ vọng những sản phẩm "mang chuông đi đánh xứ người" sẽ chinh phục được thực khách gần xa.

Theo Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, muốn đưa sản phẩm bay cao, bay xa và bền vững hơn thì không thể thiếu chuyển đổi số. Qua việc giới thiệu Chợ số 247, sở mong muốn các khu chợ truyền thống sẽ sôi động, nhộn nhịp hơn; người dân cả nước và bạn bè quốc tế sẽ hiểu, ủng hộ nhiều hơn những sản vật của địa phương. Qua đó, sản phẩm vùng miền sẽ ngày càng vươn xa, nâng cao giá trị hơn.

Tin liên quan

Cần Thơ kêu gọi đầu tư 8 trung tâm logistics hiện đại

Cần Thơ kêu gọi đầu tư 8 trung tâm logistics hiện đại

Nhằm mở rộng quy mô, TP.Cần Thơ kêu gọi đầu tư thêm 8 trung tâm logistics hiện đại để xứng tầm với vai trò là trung tâm dẫn dắt vùng ĐBSCL phát triển.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ chuyển đổi số chợ truyền thống Chợ số 247

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận