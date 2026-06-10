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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cần Thơ kêu gọi đầu tư 8 trung tâm logistics hiện đại

Thanh Duy
Thanh Duy
10/06/2026 18:10 GMT+7

Nhằm mở rộng quy mô, TP.Cần Thơ kêu gọi đầu tư thêm 8 trung tâm logistics hiện đại để xứng tầm với vai trò là trung tâm dẫn dắt vùng ĐBSCL phát triển.

Ngày 10.6, UBND TP.Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển dịch vụ logistics TP.Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL".

Báo cáo tại hội thảo, Viện Kinh tế - Xã hội TP.Cần Thơ cho biết, ĐBSCL có hệ thống sông ngòi dày đặc, nhiều tiềm năng phát triển vận tải thủy nhưng khoảng 70% nông sản của vùng vẫn còn phụ thuộc vào vận tải đường bộ. Điều này làm gia tăng chi phí logistics và giảm năng lực cạnh tranh hàng hóa.

Cần Thơ kêu gọi đầu tư 8 trung tâm logistics hiện đại- Ảnh 1.

Các báo cáo tại hội thảo cho biết TP.Cần Thơ còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển logistics

ẢNH: THANH DUY

Đáng chú ý, logistics nông nghiệp vốn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ĐBSCL. Tuy nhiên, vùng ĐBSCL vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn từ khâu thu gom, bảo quản, kho lạnh, chế biến, vận chuyển đến xuất khẩu. Chuỗi cung ứng vì thế chưa thực sự hiệu quả và bền vững.

TP.Cần Thơ hiện có 4 trung tâm logistics đang hoạt động và 2 trung tâm trong quá trình xây dựng. Với quy mô hiện tại, khả năng kết nối liên vùng của Cần Thơ vẫn chưa được như kỳ vọng, mặc dù thành phố là trung tâm của ĐBSCL, thuận lợi kết nối các tuyến đường bộ, đường thủy, hàng không với hệ thống cảng biển, cảng sông, cảng hàng không quốc tế…

Thị trường logistics của Cần Thơ cũng còn nhiều khó khăn khi hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chủ yếu thuộc nhóm nhỏ và vừa. Thực tế là địa bàn vẫn chưa hình thành được các doanh nghiệp đầu tàu, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Không những vậy, Cần Thơ cũng đang thiếu nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, có kỹ năng quản trị.

Về định hướng, ông Hứa Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, cho biết giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đặt ra 5 giải pháp đột quá để phát triển logistics. Trong đó, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư phát triển 8 trung tâm logistics hiện đại theo quy hoạch tại các xã phường là Hưng Phú, Thới An Đông, Thốt Nốt, Châu Thành, Thạnh Xuân, Tân Hoà, Sóc Trăng và Trần Đề.

Cần Thơ kêu gọi đầu tư 8 trung tâm logistics hiện đại- Ảnh 2.

Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Visaba, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gemadept, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: THANH DUY

Góp ý kiến tại hội thảo, ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam (Visaba), Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gemadept, cho rằng để logistics đủ sức dẫn dắt vùng ĐBSCL, Cần Thơ nên tập trung trước hết vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. 

Đó là tăng cường vận tải thủy nội địa; có chính sách ưu đãi đất, phí cầu bến để thu hút các hãng tàu lớn thiết lập các bãi chứa container; đầu tư trung tâm logistics cấp vùng kết nối cảng biển và cao tốc; phát triển tuyến vận tải xanh với tàu SB lưu thông được cả trên sông lẫn ven biển.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quốc Long đề xuất thành lập Hiệp hội Cảng - Logistics Cần Thơ để doanh nghiệp trong vùng có đầu mối chung để phản ánh khó khăn, phối hợp đồng bộ, có tiếng nói đại diện trong các diễn đàn quốc tế về lĩnh vực logistics.

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