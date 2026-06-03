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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Một giống lúa mới được cấp phép lưu hành tại ĐBSCL

Thanh Duy
Thanh Duy
03/06/2026 17:00 GMT+7

Trước khi được phép lưu hành tại ĐBSCL, trong điều kiện khảo nghiệm kiểm soát, giống lúa có đặc tính cứng cây hạn chế đổ ngã, đạt 7 - 9 bông/khóm, mềm cơm và có mùi thơm nhẹ.

Ngày 3.6, tin từ ĐH Cần Thơ cho biết, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) vừa ban hành quyết định công nhận lưu hành giống lúa Nông Dân 2 tại vùng ĐBSCL, do trường đăng ký lưu hành.

Giống lúa này được nghiên cứu bởi nhóm tác giả Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Hoàng Khải, Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Hồng Cúc, Shivali Sharma và Benjamin Kilian.

Một giống lúa mới được cấp phép lưu hành tại ĐBSCL- Ảnh 1.

Giống lúa Nông Dân 2 trồng khảo nghiệm tại xã Hòa An, TP.Cần Thơ

ẢNH: NHÓM TÁC GIẢ CUNG CẤP

Theo PGS-TS Huỳnh Quang Tín, đại diện nhóm tác giả, Nông Dân 2 là giống lúa thuần được nghiên cứu, khảo nghiệm tại ĐBSCL, có đặc tính nổi bật về sinh trưởng, năng suất, chất lượng cũng như khả năng thích nghi với điều kiện canh tác của vùng.

Giống lúa mới có mạ khỏe, thời gian trổ tập trung, có độ thuần đồng ruộng cao, thoát cổ bông hoàn toàn và cây cứng, giúp hạn chế đổ ngã trong quá trình canh tác. Thời gian sinh trưởng từ 95 -100 ngày ở vụ đông xuân và 100 - 105 ngày ở vụ hè thu.

Cây có chiều cao khoảng 100 -105 cm, số bông hữu hiệu đạt 7- 9 bông/khóm, số hạt trên bông đạt 90 - 100 hạt, khối lượng 1.000 hạt đạt 25 - 26 gram. Qua kết quả khảo nghiệm, giống đạt năng suất từ 60,4 - 69,2 tạ/ha vụ đông xuân. Về thành phẩm, giống Nông Dân 2 có màu sắc cơm trắng, mềm cơm, vị khá ngon và có mùi thơm nhẹ.

Với quyết định công nhận lưu hành của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, giống lúa Nông Dân 2 có hiệu lực lưu hành trong 20 năm và phạm vi lưu hành vụ đông xuân và hè thu tại các tỉnh thành ĐBSCL.

Theo ĐH Cần Thơ, việc giống lúa Nông Dân 2 được công nhận lưu hành là thành quả quan trọng trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu này còn có ý nghĩa trong việc bổ sung nguồn giống mới cho sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững tại vùng ĐBSCL nói riêng.

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