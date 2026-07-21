Hà Nội tặng người có công 4 mức quà dịp 2.9

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tặng quà cho các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2026).

Hà Nội dành gần 10,4 tỉ đồng để tặng quà người có công ẢNH: T.N

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tặng 2.107 suất quà, với tổng kinh phí gần 10,4 tỉ đồng, áp dụng 4 mức quà đối với các nhóm đối tượng khác nhau.

Cụ thể, mức cao nhất là 27 triệu đồng, dành cho các cơ sở cách mạng là tập thể được Nhà nước tặng "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến". Mỗi đơn vị được tặng 25 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Mức 12 triệu đồng được dành cho các gia đình người có công tiêu biểu. Mỗi xã, phường lựa chọn 2 gia đình để tổ chức thăm, tặng quà, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Đối với cá nhân, thành phố tặng 10 triệu đồng bằng tiền mặt cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 (lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa).

Hà Nội cũng tặng 3 triệu đồng bằng tiền mặt đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước"; trường hợp người đứng tên trong các hình thức khen thưởng này đã qua đời thì đại diện vợ, chồng hoặc con được nhận quà.

Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Bên cạnh đó, các địa phương có thể huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho người có công.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND thành phố.

Việc tặng quà được thực hiện nhằm tri ân người có công với cách mạng, các cơ sở cách mạng và những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn Hà Nội nhân dịp Quốc khánh năm nay.