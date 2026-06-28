Hà Nội thông xe kỹ thuật QL6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai trước tết Nguyên đán

Chiều 28.6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm của thủ đô, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp QL6, đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai ẢNH: QUANG THÁI

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ rõ đây là dự án có mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông nhưng đang triển khai chậm, nhất là ở các gói thầu số 5, số 2, số 1...

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các xã, phường đến ngày 30.6 phải hoàn thành.

Trong tháng 7, các đơn vị liên quan phải hoàn thành phá dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Về tiến độ thi công dự án, Bí thư Hà Nội yêu cầu các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng sạch cần huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để quyết tâm thực hiện thông xe kỹ thuật trước tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 1/2027.

Đặc biệt, Bí thư Trần Đức Thắng chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đơn vị, cơ quan liên quan theo dõi sát tiến độ, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nếu tiếp tục để xảy ra chậm tiến độ tại dự án giao thông quan trọng này.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía tây nam thủ đô.

Dự án có chiều dài tuyến gần 22 km, quy mô mặt cắt ngang 50 - 60 m; đi qua địa bàn 7 phường, xã, gồm: Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai và Phú Nghĩa.

Về tiến độ triển khai, dự án được khởi công hồi tháng 3.2022; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Dự án bao gồm 5 gói thầu xây lắp, với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 105 ha, tổng mức đầu tư hơn 9.500 tỉ đồng. Tính đến ngày 24.6, dự án được bàn giao hơn 98 ha, đạt khoảng 93% diện tích cần thu hồi.

Hiện có 3/7 địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư, gồm: Kiến Hưng, Dương Nội và Phú Lương.

Tiến độ giải phóng mặt bằng tại các địa bàn còn lại, gồm: Yên Nghĩa đạt khoảng 73%; Chương Mỹ đạt khoảng 98%; Phú Nghĩa đạt khoảng 99%; Xuân Mai đạt khoảng 93%.